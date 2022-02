Asti, incidente stradale in via Torchio

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, dopo le 9, in via Torchio, ad Asti.

Due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Novello: un’auto che si stava immettendo in via Torchio si è scontrata con un’altra che, da via Torchio, stava invece svoltando verso via Novello ma la dinamica è in corso di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale insieme ai soccorritori del 118 che hanno portato in Pronto Soccorso uno degli occupanti per accertamenti.