Disagi per il traffico ad Asti in corso Savona a causa di un incidente.

Poco prima della rotonda con Via Cuneo, sulla corsia in direzione uscita da Asti un camioncino ha colpito la portiera aperta di un’auto parcheggiata sul lato della strada.

Uno dei due mezzi è rimasto in mezzo alla strada in attesa dei soccorsi e dei rilievi, per cui il traffico risulta rallentato. Sul posto la polizia locale di Asti e un’ambulanza del 118.