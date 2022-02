Asti, in Torretta si prepara il 58° Polentone per festeggiare il Carnevale

Il Comitato Palio Torretta sta organizzando ad Asti la 58a edizione del Polentone Torrettese, in programma domenica 27 febbraio, per celebrare il carnevale.

Niente sfilata per quest’anno, per via della situazione sanitaria in corso, ma dopo la Santa Messa prevista per le 11.15 ci saranno due “turni” di distribuzione di polenta, salamino e gorgonzola in solo formato d’asporto, con il primo turno alle 12 e il secondo alle 13.