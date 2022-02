Asti, il Movimento 5 Stelle annuncia il suo sostegno al candidato sindaco Paolo Crivelli

Conferenza stampa oggi pomeriggio, lunedì 28 febbraio, del Movimento 5 Stelle di Asti per annunciare il proprio sostegno al candidato sindaco di Asti, Paolo Crivelli, ospite della presentazione a cui hanno preso parte Massimo Cerruti, Alberto Pasta, Giorgio Spata e Daniele Mazzola.

Una conferenza aperta da Massimo Cerruti con un messaggio di solidarietà per tutti coloro che stanno soffrendo per gli eventi bellici di questi giorni, per poi dare la parola a Giorgio Spata: “Cercheremo di continuare a fare quello che abbiamo fatto in questi cinque anni: ascoltare i cittadini, la nostra parola principale è stata ascolto, siamo andati da chiunque ci ha interpellato per dargli una mano. Oggi abbiamo deciso di farlo insieme a Paolo, la persona secondo noi giusta da fare da guida a tutta questa coalizione, persone diverse ma proprio per questo una squadra molto forte; ognuno di noi ha fatto un passo indietro perchè la cosa principale è la città, non sono le sigle. Abbiamo una città ferma, in questi cinque anni non si è fatto nulla; questa città deve partire dalla pulizia e dal decoro, dalle periferie abbandonate, dall’immondizia buttata ovunque: prima di parlare di turismo dobbiamo aiutare questa città a essere decorosa e pulita, del resto quando ospiti qualcuno a casa tua, prima la metti a posto. Questa città non è una città per giovani, è una città dormitorio.”

La parola è passata poi ad Alberto Pasta: “Sono state tante le battaglie che abbiamo combattuto in consiglio comunale, io qui mi voglio concentrare su un tema che è particolarmente importante per tutta la città, che è quello dell’ambiente, elemento imprescindibile che va tutelato, una delle cose che i cittadini ci chiedono e per questo non bisogno essere transigenti con comportamenti che con l’ambiente sono in contrasto. E proprio per questo uno degli obiettivi che si pone il Movimento 5 Stelle è quello della tolleranza zero verso tutto quello che devasta l’ambiente, cosa significa tradotto, che noi dovremo tendere a risolvere alcuni problemi che fino ad oggi non sono stati risolti: abbiamo ancora oggi ad Asti il fenomeno dei roghi tossici che creano problemi gravi di salute ai cittadini, che hanno sollevato più volte il grido d’allarme su questo problema. Un altro problema che riguarda l’ambiente sono le discariche abusive, non possiamo più tollerare la crescita esponenziale di questo fenomeno, che significa anche un danno economico, con soldi che potrebbero essere destinati a migliorare l’ambiente. Ci sono alcune iniziative a costo zero che possono essere messe in campo, si possono mappare le discariche abusive e mettere fototrappole, con associazioni di volontariato disposte ad appostamenti per segnalare le targhe a chi può applicare la repressione; anche i roghi dei campi rom si possono risolvere come è stato fatto a Torino, bisogna attuare una sorveglianza tale che consenta di prevenire il fenomeno, e se si verifica andare alla repressione, ma in questi anni non c’è stata questa volontà. Sempre in tema di ambiente una cosa che non è mai stata fatta è la mappatura dell’amianto, poi ancora il patrimonio delle aree verdi che non è stato tutelato, perchè non è mai stato attuato nella nostra città il P.U.C. (Progetti di utilità collettiva) che prevedono l’impiego di coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza in lavori di questo tipo.”

E’ seguito l’intervento di Massimo Cerruti: “Asti, dopo questa amministrazione autoritaria, poco democratica, ha bisogno di cambiare aria e abbiamo deciso che la persona migliore per cambiare aria è proprio Paolo Crivelli, perchè è una persona che mette il noi davanti a ciascuna persona e noi stessi ci siamo messi a disposizione insieme a tutta la coalizione per cercare di arrivare all’obiettivo prefissato. Una coalizione che oggi con il nostro ingresso cambia fisionomia, non potrà più essere chiamato solo di centro sinistra, ma sarà molto più ampia, molto più ambiziosa come denominazione ci chiameremo Astinsieme, un nome che dice molto. Sono stati introdotti molti temi, dal mio punto di vista i prossimi cinque anni saranno importantissimi per tutte le città, ma in particolare per Asti per via dei finanziamenti del PNRR, risorse che dovranno essere utilizzate bene, in maniera utile per i cittadini, ci sono delle scadenze da rispettare; un settore strategico sarà quello dei lavori pubblici, con opere utili, dovremo programmare e pianificare e non andare a spot e in maniera schizofrenica come è successo in questi cinque anni, gli appalti trasparenti dovranno essere trasparenti, in modo che i lavori possano essere portati a termine, al contrario di quanto è successo con alcuni plessi scolastici, con il cavalcavia Giolitti che non si sa quando finiranno i lavori.”

Cerruti è passato poi ad analizzare le promesse mancate dell’attuale amministrazione: “Partiamo dagli immobili vuoti per cui si era parlato di una permuta, ma non si è fatto nulla; il Piano Urbano del traffico che è stato redatto due anni fa, è stato discusso nelle commissioni e adesso è sparito completamente perchè in maggioranza non andavano d’accordo. Sulla tangenziale, un’opera di aiuto al traffico cittadino, noi siamo favorevoli a valutarla, ma deve essere discussa con i cittadini. Passiamo alle opere minori, qui il problema è che abbiamo una città che non è decorosa e ha bisogno di attenzioni, e per poter andare avanti bisogna usare le risorse nel modo giusto: questa amministrazione ha commesso molti errori, c’è però un errore ricorrente, è quello di delegare, io credo per incompetenza e incapacità, a partire dalla cultura alla Fondazione Asti Musei, al turismo, con un ente che non contiene neanche il nome di Asti, delegato il sociale al volontariato. E si vuole delegare il Palio ad un ente, proprio il Palio, tra l’altro dopo averlo distrutto, perchè preso in mano nel suo momento migliore.”

A chiudere gli interventi dei pentastellati Daniele Mazzola: “La nostra città è poco attrattiva per i giovani, persino gli studenti del Polo Universitario che vengono da fuori sede cercano alloggio a Torino e viaggiare perchè questa città non offre nulla. Se non si riesce ad attrarre giovani, dove si vuole andare? Bisogna creare centri di aggregazione, organizzare eventi che attraggono i giovani, dobbiamo pensare ad una riqualificazione dei quartieri diversa, non con i centri commerciali, come fatto finora dove si è ragionato per comparti stagni. Lo so che è un costo fare questo, ma dobbiamo pensare ai benefici dal punto di vista sociale e culturale e di sviluppo.”

Soddisfatto del sostegno il candidato sindaco Paolo Crivello: “Oggi è una giornata importante per la nostra coalizione perchè il Movimento 5 Stelle è una realtà importante ad Asti che ha già lavorato con la coalizione nei mesi scorsi, prima ancora che io fossi candidato. Sarà un arricchimento per tutti, le diversità per noi non sono debolezze sono ricchezze, dobbiamo anche leggere il contesto storico in cui viviamo, siamo chiamati all’unità, ce lo impone la storia; non si possono fare le cose, noi sin dall’inizio parliamo della città del noi, in questi cinque anni c’è stato un stile che non ci appartiene, faccio tutto io. L’ascolto è una priorità, vogliamo una città nuova, viva, sinergica e attrattiva.”