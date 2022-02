Asti, gli studenti del Sella a lezione di economia e finanza con il Progetto Diderot

In questi giorni presso l’Istituto Professionale dei Servizi Commerciali Quintino Sella di Asti si è tenuto l’incontro della Linea Economi@Scuola, parte del Progetto Diderot, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Le classi coinvolte (IB, IIA, IIB, IIIB e IVB) si sono collegate online con la professoressa Serena Andrà, relatrice della FEduF, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, che ha l’obiettivo di promuovere tra i giovani una cittadinanza attiva e consapevole, un approccio all’uso del denaro basato sulla legalità, responsabilità e sull’acquisizione di conoscenze e competenze economiche di base. La diffusione delle nuove tecnologie informatiche ha favorito lo sviluppo di servizi di pagamento in Internet, sviluppati soprattutto a supporto del commercio elettronico (e-commerce), dove le transazioni avvengono tipicamente utilizzando le connessioni su rete Internet.

Durante l’intervento la relatrice ha messo in evidenza come l’Italia faccia un utilizzo minore dei mezzi di pagamento alternativi al contante rispetto a tanti altri paesi europei, ma sicuramente la situazione sta cambiando e i dati indicano una crescita. Molti italiani durante l’emergenza sanitaria hanno scoperto il cashless con acquisti online. Anche dopo il lockdown i pagamenti digitali vengono preferiti, in quanto risultano più igienici del contante e permettono il distanziamento.

Qualsiasi dubbio è stato tolto anche riguardo alle carte di debito, di credito e prepagate, fornendo agli studenti dettagli su ciascuna tipologia e sui vantaggi che esse offrono. Al termine, tutti gli studenti sono stati coinvolti nel Campionato Scolastico dell’Educazione Finanziaria, una vera e propria attività di gamification, ossia una sfida sulle conoscenze acquisite, che ha reso l’incontro più accattivante. Gli studenti hanno provato a rispondere con velocità alle domande proposte tramite applicazione kahoot. La competizione ha visto in testa la studentessa di IV B, Martina Ottaviano, a seguire gli studenti Ciprian Gorgan e Khaoula Zine Zine, entrambi della II A. Per i tre ragazzi l’avventura non termina qui poiché parteciperanno alla finale che vedrà coinvolti i finalisti di tutte le scuole del Piemonte e della Valle D’Aosta.

“Non possiamo che essere soddisfatti di queste attività che rientrano appieno nelle finalità dell’Istituto, ossia nella formazione di figure professionali capaci di gestire i servizi commerciali, i processi amministrativi e contabili, interagendo con la realtà territoriale a livello bancario, finanziario e imprenditoriale” ha commentato la dirigente scolastica Maria Stella Perrone.