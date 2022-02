Asti, giovedì fiaccolata per la pace

CGIL, CISL e UIL hanno aderito all’appello della Rete Italiana Pace e Disarmo e promuovono una fiaccolata per giovedì 3 marzo alle 18.45 con partenza da piazza Roma, proseguendo su corso Alfieri ed arrivo in piazza San Secondo a cui sono invitati tutti i cittadini promotori di Pace.

“Esprimiamo la nostra solidarietà al popolo dell’Ucraina e chiediamo che continuino le azioni diplomatiche e che venga messa in campo ogni utile iniziativa per la cessazione del conflitto – commentano i rappresentanti delle sigle sindacali – Il ripudio della Guerra previsto dall’art.11 della nostra Costituzione, mai come oggi assume un significato che travalica i confini nazionali. Il ripudio di ogni guerra deve essere la priorità dell’agenda politica italiana, europea e mondiale.

Hanno aderito all’iniziativa: ANPI, ACLI, Associazione ANANSE, ASTI CAMBIA, A Sinistra APS, Casa del Popolo, Comitato ARCI Asti, Langhe e Roero, Coordinamento Libera Asti, Lista civica Uniti Si Può, Pastorale Sociale e del Lavoro, Rete WelcomingAsti.