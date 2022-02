Asti: dehor in corso Alfieri travolto da furgone senza freni

Se la sono vista brutta, ma ne sono usciti completamente illesi, i tre studenti che, mentre consumavano la propria ordinazione al tavolino esterno di un locale, si sono visti piombare addosso un furgone. Il fatto è accaduto in un bar di corso Alfieri.

Il mezzo, chiuso e senza nessuno a bordo, poco prima di schiantarsi era parcheggiato alcuni metri più lontano. Forse a seguito del cedimento dell’impianto frenante, eventualità che dovrà essere vagliata, il furgone ha iniziato a muoversi prendendo velocità in un tratto in discesa e finendo per schiantarsi contro due grandi fioriere utilizzate per posizionare i pali della tende del dehor dell’attività. I tre giovani sono riusciti ad allontanarsi prima di essere travolti.

