Asti, carnevale in Biblioteca Astense con la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts

Magica festa di Carnevale alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti: lunedì 28 febbraio dalle 15.30 alle 17.30 i professori della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts porteranno nelle sale l’affascinante mondo degli apprendisti maghi e streghe.

Un pomeriggio speciale con attività e giochi magici in stile Potteriano, grazie alla collaborazione con la Scuola Estiva di Magia e Stregoneria di Hogwarts, che da più di dieci anni organizza campi estivi per ragazzi in località Bersezio Argentera in alta Valle Stura.

Questo sarà la prima di una serie di “lezioni” che la Scuola di Hogwarts terrà in Biblioteca, dalla primavera in poi, alle quali saranno invitati tutti gli appassionati del mondo di Harry Potter.

Per partecipare alla festa di Carnevale è necessaria la prenotazione. Età consigliata dagli 8 ai 13 anni. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili con Green pass rafforzato (dagli 11 anni) e mascherina ffp2.

Per informazioni e iscrizioni: 3336927336 (Ivana) biblioragazzi@bibliotecastense.it