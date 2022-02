Asti, associazione “Con Te”: al via la campagna di tesseramento 2022

Tempo di bilanci per l’associazione di volontariato “Con Te” la cui mission principale è divulgare la cultura delle cure palliative e offrire sostegno materiale e psicologico al malato in gravi condizioni di salute e in fase di fine vita e alla sua famiglia.

Il 2021, caratterizzato ancora dalla pandemia e dalle restrizioni, è stato per il sodalizio astigiano un anno di rinnovato impegno e di investimenti. L’anno è iniziato con l’inaugurazione della “Stanza degli abbracci” alla Casa di Riposo Città di Asti. La struttura, che ha permesso l’incontro in sicurezza tra gli ospiti della RSA e i loro familiari, è costata 4.800 euro e i volontari sono stati presenti cinque giorni a settimana dal mese di febbraio 2021. Da marzo 2021 i volontari sono stati inoltre presenti al Foro Boario di Nizza Monferrato nei giorni di somministrazione del vaccino anticovid. Sempre grazie all’importante lavoro dei volontari (attualmente sono 107) è stato possibile effettuare la consegna dei farmaci ai pazienti con circa 250 viaggi e sono state allestite dieci bancarelle a scopo divulgativo con cui è stato possibile ricavare circa 4.000 euro. Altra attività costante dell’associazione è stata la raccolta di diversi quintali di tappi di plastica per un ricavo di circa 2.500 euro.

Nel mese di maggio è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che da subito si è impegnato su più fronti. Oltre a sostenere ed incentivare le attività principali dell’associazione ha deciso di ristrutturare il cortile della sede con accesso da via Pisa e di utilizzare le donazioni da parte di privati cittadini e di club di servizio di Asti e provincia per erogare la somma totale di 70.000 per l’assunzione per due anni di un nuovo medico esperto palliativista al reparto di oncologia dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti.

L’anno si è concluso con l’attribuzione all’associazione di due importanti riconoscimenti (il Premio Associazione dell’anno 2020 Città di Asti e il Premio Campanon per il servizio al Foro Boario di Nizza Monferrato) e con il lancio di una nuova raccolta fondi per l’acquisto di un’automobile utilitaria ad esclusivo uso dei medici e infermieri dell’equipe di Cure Palliative dell’ospedale Cardinal Massaia di Asti, che andrà ad aggiungersi ai mezzi già in dotazione all’Asl.

Se questo è il resconto per il 2021, il Consiglio direttivo, presieduto dal presidente Giovanni Boccia, sta già guardando al futuro per la realizzazione di nuove iniziative. In questi giorni è partito il tesseramento per l’anno 2022: entro il 28 febbraio con un contributo di 20 euro si potrà rinnovare la tessera o iscriversi per la prima volta all’associazione. Per chi non riuscisse a recarsi in sede è possibile usufuire del codice IBAN IT04W0608510329000000020171.

Chi lo desidera può anche dare il proprio voto alla “Con Te” in occasione della seconda edizione del Premio Associazione dell’Anno, promosso dal Comune di Asti. Per informazioni sull’associazione: pagina Facebook e Instagram “Associazione Con Te OdV” o sito web: http://www.con-te.org/ Per donazioni contattare la segreteria al numero: 3342189803 (la sede di corso Savona 237 è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

[Nella foto: Il Consiglio Direttivo “Con Te” – Giovanni Boccia, Ilaria, Lombardi, Caterina Briatore, Rocco Colucci, Raffaele Mastroianni insieme al Direttore di Oncologia del Cardinal Massaia, dottor Marcello Tucci]