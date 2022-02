Asti, alberi capitozzati: il disappunto di associazioni e ordini

Riceviamo e pubblichiamo.

Desta forte sorpresa e vivo disappunto l’avvenuta esecuzione di interventi drastici di potatura, di esemplari arborei, presso la stazione ferroviaria di Asti, così come lungo Strada Valmanera (Bricco Giberto) ed all’interno dell’area parcheggio dell’ex Way Assauto in via Antica Cittadella, riconducibili tipicamente alla tecnica della capitozzatura.

Si tratta nello specifico di soluzioni tecniche assolutamente sconsigliabili che sono state puntualmente stigmatizzate nella proposta di nuovo regolamento del verde pubblico della Città di Asti proposto da Ordini professionali ed associazioni ed in corso di definizione da parte dell’Assessorato competente.

Ribadiamo quindi la necessità di adozione di questo nuovo strumento di gestione del verde pubblico e privato nella città di Asti, allo scopo di poter operare con scelte e protocolli operativi corretti, per la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione dello straordinario patrimonio verde esistente.

Il gruppo di Lavoro per la redazione del Regolamento del Verde della Città di Asti: Osservatorio del Paesaggio, Legambiente circolo Gaia Asti, Legambiente circolo Valtriversa, WWF Asti, Lipu, Movimento Stop al consumo di suolo, Cittadinanza Attiva, Ente Parchi Astigiani, Ordine degli Agronomi forestali, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Agrotecnici, Ordine dei Geologi, Ordine dei Geometri, Ordine dei Periti agrari.