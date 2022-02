Asti, a FuoriLuogo “Shakespeare showdown”: le nuove frontiere digitali dello spettacolo dal vivo

Un videogioco per immergersi in un’avventura nell’universo shakespeariano. Questo il progetto Shakespeare showdown, un’esperienza interattiva ideata da Enchiridion, che sarà lanciata ad Asti, allo spazio Fuoriluogo di via Govone 15 sabato 5 febbraio, alle 21.

Questa iniziativa rientra nella nuova produzione Così è (o mi pare), Pirandello in VR il progetto onLive 2022, ideato da Piemonte dal Vivo, in collaborazione con Digital Hangar e con la direzione scientifica di Simone Arcagni, professore dell’Università di Palermo. Un mese dedicato a performance, spettacoli, incontri e dibattiti sul mondo dello spettacolo dal vivo ibridato alle nuove tecnologie, che si aprirà venerdì 4 febbraio a Torino con l’attore Elio Germano.

Un viaggio alla scoperta di nuovi processi e prodotti creativi che dal Museo Nazionale del Cinema di Torino – con le sue nuove sale dedicate alla fruizione VR – si sposterà sull’intero territorio regionale, andando ad abitare spazi extra teatrali, come musei, biblioteche, spazi di aggregazione e scuole.

Già nel 2020 la Fondazione Piemonte dal Vivo aveva ideato onLive, una sfida digitale per provare ad abbattere il confine fra onsite e online nel periodo di lockdown imposto dalla pandemia: un palinsesto digitale con contenuti originali, proposte multidisciplinari fruibili gratuitamente su smartphone, pc, tablet, ma anche il progetto speciale Segnale d’Allarme in smart watching in collaborazione con le librerie indipendenti piemontesi.

La Fondazione ha deciso di rilanciare il progetto e farne una traiettoria stabile da affiancare alla programmazione classica nei teatri del Piemonte. La nuova progettualità propone, quindi, spettacoli che sfruttino le nuove tecnologie – dal VR allo smartphone, alle videoinstallazioni, dall’utilizzo di sensori al gaming – in contesti teatrali e soprattutto extra teatrali, per favorire l’avvicinamento di nuovi pubblici, valorizzare il patrimonio culturale territoriale esistente e favorire nuove forme di accesso e fruizione delle performing arts sull’intero territorio regionale.

Il gaming sarà scoperto ad Asti, allo spazio Fuoriluogo con il progetto Shakespeare showdown, un’esperienza interattiva ideata da Enchiridion in un multiverso shakespeariano per un solo spettatore alla volta. Vincitore del bando “Residenze Digitali” 2020, Shakespeare Showdown è il primo esperimento di game con attori in carne e ossa, rielaborati in Pixel-Art. In programma tutto il mese, negli orari di apertura dello spazio astigiano, i partecipanti avranno l’opportunità di determinare, attraverso la propria partita, il destino del personaggio: Romeo o Juliet? .

Sabato 5 febbraio alle 21 si terrà presso Fuoriluogo Asti uno show ad ingresso libero in cui verranno presentati il progetto “Shakespeare Showdown” e le modalità con cui potersi cimentare con il videogioco stesso, con digressioni su Shakespeare, videogiochi e pixel art. Durante l’evento saranno eseguiti brani musicali dal vivo da parte di Matteo Sintucci e Celeste Gugliandolo.

Il calendario degli appuntamenti e come partecipare

5 febbraio – 28 febbraio 2022

Lunedì-giovedì 08:30 – 20:00

Venerdì 08:30 – 01:00

Sabato 16:00 – 01:00

Asti, Fuoriluogo

Shakespeare Showdown – with a kiss I die

Un videogioco in cui dopo aver scelto se giocare con Romeo o con Giulietta, si inizia un’avventura nell’universo shakespeariano. Al raggiungimento di determinati obiettivi, si sbloccheranno dei contenuti concepiti come vere e proprie cutscene interpretate da attori in carne e ossa poi processati digitalmente in pixel-art.

Durata: 25’

Biglietto €1

Prenotazioni fino ad esaurimento posti: eventi@fuoriluogoasti.com

Accesso consentito solo con Green Pass. Link per tutto il cartellone di onLive: www.piemontedalvivo.it/onlive