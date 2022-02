Asp: dal 21 febbraio la raccolta di potature e ramaglie ritorna settimanale

Nel periodo più freddo dell’anno la raccolta porta a porta di potature e ramaglie nella città di Asti viene effettuata con frequenza mensile, ma dalla settimana di lunedì 21 febbraio, con l’avvicinarsi della bella stagione, i contenitori di colore verde torneranno ad essere svuotati con frequenza settimanale.

Rimarranno invariati, per ciascuna zona, i precedenti giorni di raccolta e gli orari in cui i contenitori verdi andranno esposti sulla strada comunale.

Il dettaglio dei turni di raccolta è pubblicato nel sito internet www.asp.asti.it e nella app Junker.

Per informazioni: tel. 0141 434611, www.asp.asti.it e app Junker.

Nella foto, lo svuotamento del contenitore verde per potature e ramaglie