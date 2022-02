Asp Asti: il controllo del territorio cittadino per individuare e rimuovere i rifiuti abbandonati

Si è svolta lunedì 14 febbraio, in Municipio ad Asti, la conferenza stampa di presentazione della nuova squadra operativa del servizio Igiene Urbana di Asp, composta da tre addetti, che effettua costantemente il controllo dei punti critici della città per individuare e rimuovere al più presto i rifiuti abbandonati in aree pubbliche.

Il personale impegnato in questa attività, operativo su tutto il territorio cittadino, ha il compito di perlustrare, più volte lungo la giornata, le aree e le posizioni dove più frequentemente si rilevano abbandoni di rifiuti, per poi procedere con la segnalazione agli operatori che provvederanno a svolgere le operazioni di rimozione.

Un’attività, questa, che intende migliorare il decoro cittadino ed evitare, quindi, anomalie dal punto di vista igienico.

Tale operazione di controllo del territorio si affianca al servizio gratuito di ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti per lo svolgimento di questo importante servizio, – dichiara il Sindaco Maurizio Rasero – ma ricordo che per mantenere e migliorare il decoro della città, anche sotto il profilo della pulizia, occorre la massima collaborazione da parte di tutta la comunità per non vanificare i risultati ottenuti dagli interventi del personale Asp. Credo che ognuno possa e debba fare la sua parte. Una città più pulita è, infatti, una città più accogliente e le attività poste in essere dall’Amministrazione e dalla municipalizzata, nell’intento di tutelare il nostro territorio per viverlo al meglio, mirano anche ad attivare il senso civico dei cittadini che dovrebbero essere i primi a tenere comportamenti che contrastino il degrado urbano”.

“Una delle priorità indicata dall’amministrazione è stata la pulizia della città – ha aggiunto il Presidente Asp Fabrizio Imerito -. Per questo, oltre alla campagna di sensibilizzazione già presente sui nostri bus e alla formazione che organizzeremo per gli alunni delle scuole primarie, abbiamo avviato questa squadra. In altre città, in cui è attivo un controllo del genere, si è ridotto del 70% il numero di segnalazioni pervenute”.

In supporto ai controlli svolti da Asp per individuare la presenza di rifiuti abbandonati, sono altrettanto importanti le segnalazioni inviate dai cittadini. Possono infatti utilizzare la app gratuita Junker che, oltre a ricevere informazioni sulla raccolta differenziata, permette di inviare con lo smartphone segnalazioni di abbandoni, corredate dalle fotografie e dalla georeferenziazione del punto interessato.

Nella foto, l’attività del personale Asp di controllo e rimozione di rifiuti abbandonati