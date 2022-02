Artigianato, cosmesi, sfusi, festa della donna e del papà: promozioni e idee nei punti vendita Rava e Fava

Marzo all’insegna della sostenibilità ni punti vendita della Cooperativa Rava e Fava di Asti.

L’artigianato per la casa sarà protagonista alla Bottega di via Cavour 83. Dal 2 all’8 marzo una grande e variegata esposizione di cesti da arredamento da filiera etica del commercio equo e solidale, realizzati dagli artigiani di fibre vegetali di B.A.S.E. del Bangladesh. Dal 9 al 20 sarà la volta dei manufatti in ceramica per casa: coinvolte ben tre filiere artigianali (Vietnam, Nepal e Thailandia) con proposte coordinate di tazze, piatti,teiere e tisaniere.

Al NaturaSì di piazza Porta Torino Giornate contro lo spreco alimentare. Sabato 5 marzo con la proposta dei ‘Così per Natura’ ci sarà ortofrutta imperfetta, solo un pò più grande o un pò più piccola o semplicemente dalla forma insolita, ma ugualmente buona. Un modo per non sprecare nulla dal raccolto, evitando perdite importanti di prodotto. Sabato 12 marzo sarà deicato agli sfusi. Cereali, frutta secca, zuppe, legumi comodamente prelevabili utilizzando sacchetti in cotone organico. i prodotti sfusi permettono da una parte di ridurre gli imballaggi e la plastica e dall’altra di ridurre gli sprechi acquistando il necessario.

Dal 9 al 20 marzo alla Bottega di via Cavour 83 è il momento di scoprire con una promozione dedicata gli zuccheri di canna da filiere fair trade da tutto il mondo.

Idee all’insegna della sostenibilità per festeggiare la festa del papà: in Bottega cosmesi uomo a marchio fair trade Natyr mentre in piazza Torino linea bio cosmesi per uomo delle storiche aziende certificate Benecos, Lavera e Weleda.

Per la Festa della Donna fino all’8 marzo in Bottega il 10% delle vendite di cosmesi Natyr andrà a sostenere le donne vittime di violenza, progetto della Fondazione Corte delle Madri di Bereguardo, in provincia di Pavia

C’è tempo fino al 9 marzo per avanzare la propria candidatura al Servizio Civile Universale da svolgere in Bottega di via Cavour per creare un’economia più equa e sostenibile. Info al link http://www.ravafava.it/ravafava/bando-servizio-civile-2022/

MARZO 2022 PRIMA QUINDICINA