Andrea Bovero illustra l’ultimo anno di Celle Enomondo: tanti gli obiettivi raggiunti per rinnovare il paese

A causa della pandemia, il Comune di Celle Enomondo non ha potuto organizzare il tradizionale incontro annuale con i cittadini per informare quali iniziative sono state messe in atto e discutere insieme quali sono gli obiettivi da portare avanti, come da programma elettorale per la trasparenza.

In occasione dell’approvazione del bilancio in consiglio comunale, nelle “Comunicazioni del sindaco” l’amministrazione comunale ha deciso di elaborare un documento di sintesi informativo, sostitutivo all’incontro, con cui il sindaco, Andrea Bovero, illustra cosa è stato fatto nell’ultimo anno, relazione che pubblichiamo integralmente di seguito.

Buongiorno a tutti,

visto che oggi approviamo tutte le delibere inerenti il Bilancio di previsione, è corretto a mio avviso, per trasparenza nei confronti di tutta la comunità, formulare un breve bilancio dell’anno trascorso.

Partendo dall’argomento più inflazionato da due anni a questa parte che è quello che riguarda la situazione pandemica in atto. A questo proposito non nascondiamo di avere anche noi avuto significative criticità a riguardo della gestione della Casa di Riposo di Celle, purtroppo colpita severamente da questa situazione. Ci sono stati circa il 70% di ospiti positivi con purtroppo anche casi di decesso e con conseguenti risvolti gestionali ed economici molto complessi da gestire nell’ottica della continuità dell’attività per il futuro, aggravata ulteriormente da un cambio di gestione del C.d.A. che ha dovuto riprendere in mano da zero la situazione. Analogamente a quanto sopra detto si è verificata, in epoca recente, una criticità nella struttura – Comunità Riabilitativa Psicosociale per Minori “Pandora”, con numerosi casi di positività, risolta a ieri.

A questo riguardo, nonostante la curva del picco pandemico, sia in evoluzione decrescente da circa dieci giorni, sensibilizzo tutti i Consiglieri a farsi portavoce nei confronti della cittadinanza di come comportarsi correttamente nei luoghi pubblici (distanziamento di 1m, obbligo di mascherina, igienizzazione di mani e sanificazione locali). In quest’ottica per favorire il tentativo di stare maggiormente all’aria aperta abbiamo acquistato n.5 panchine in più e giochi nuovi per bimbi.

Nell’ambito dei lavori pubblici, ed in particolar continuando a promuovere lo spirito di stare all’aria aperta e in salute, stiamo portando avanti uno dei due più faraonici progetti messi in cantiere da programma elettorale da sette anni, cioè quello di avere per la prima volta una piazza pubblica intesa come centro “multiservizio” per tutta la comunità, opera attesa da oltre quarant’anni, conseguente alla demolizione della ex cantina sociale.

Abbiamo realizzato quest’anno un nuovo dehor all’aperto, posizionato nell’area pedonale a porfido appositamente realizzata. Creato una scalea di raccordo tra la salita alla chiesa e la piazza stessa, posizionato nuovi pali della luce a led oltre che fascioni illuminanti in tutta la piazza (sempre a led), per garantire un’adeguata illuminazione e sicurezza, di notte.

Abbiamo inoltre curato il verde, sempre in piazza, con allestimento di area attrezzata, inaugurata nel 2021, oltreché di n. 12 tigli, longitudinalmente rispetto alla piazza, ed inoltre creato per la prima volta un parcheggio pubblico per tutti.

A seguito di partecipazione al Bando Europeo Wifi4Eu, è stata finanziata e realizzata la rete Wi-fi libera e gratuita 24/24h, a copertura del territorio comunale con l’installazione di 15 postazioni suddivise in interne ed esterne (interne negli edifici pubblici ed esterne nelle aree di maggior utilizzo sociale).

Abbiamo provveduto all’installazione di una colonnina per la ricarica di bici elettriche e a strettissimo giro ne installeremo un’altra per la ricarica autoveicoli.

In piazza, tornando ai servizi per la collettività sono operativi il nuovo Postamat, e inaugurati a brevissimo, la Casetta dell’Acqua.

Concludendo con i lavori pubblici, stiamo per mettere a terra la seconda opera più importante da programma elettorale: dopo un attesa di 65 anni, verranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza nell’area del ponte sopra Rio Cravina in Frazione Merlazza, opera strategica per garantire in sicurezza la viabilità, anche in casi di fenomeni atmosferici significativi, da un lato allargando l’alveo del Rio stesso, dall’altro lato realizzando un nuovo ponte rialzato rispetto quello di oggi.

Per la viabilità e in particolare per moderare la velocità in centro paese, è stato rifatto il dosso allo scopo, che precedentemente non faceva rallentare le auto. E’ stato inoltre posizione un guardrail su curva destra in uscita verso Antignano, fondamentale per garantire più sicurezza, visto il declivio molto importante della scarpata a valle.

Abbiamo anche eseguito una completa opera di manutenzione straordinaria a tutte le strade bianche, con relativa pulizia dei fossi, grazie a un importante investimento.

In merito alla Salute, grazie all’aiuto dell’Asl, che ringraziamo, abbiamo nuovamente attivato il servizio del Medico di Base, tramite l’ambulatorio in Paese. Inaugurato il campo di atterraggio per l’elisoccorso notturno, fruibile non solo dalla nostra cittadinanza ma anche da numerosi comuni limitrofi, che ad oggi non sono dotati di questo importantissimo servizio. Insieme alla Pro Loco verrà inaugurato a stretto giro il vano dove verrà posizionato il defibrillatore utile per le emergenze sanitarie. Abbiamo inoltre nuovamente iniziato ad effettuare il corso di ginnastica.

Abbiamo creato due nuovi percorsi di sentieristica, il primo all’interno del Comune. Si tratta di un anello di 18 km con un dislivello di 356 m., 60% su sterrato il 40% su asfalto, con un tempo di percorrenza di circa 1 ora e trenta in bicicletta: Il percorso BRIK & BIKE, suggestivo itinerario che passa tra 17 fra cappelle, piloni e chiese presenti nel Comune. Il secondo è un percorso intercomunale di circa 75 km che tocca i Comuni di San Damiano, Celle, Revigliasco, Tigliole, Valfenera e Ferrere. Ambedue sono percorribili in bicicletta, a cavallo e a piedi.

Per la protezione civile sono state acquistate una ventina di magliette, nuove torce e radiotrasmittenti.

In merito alle altre attività del Comune, abbiamo ricevuto un contributo della Regione come Unione che, su quota Celle, ci permetterà finalmente di acquistare un autoveicolo necessario in caso di emergenze e/o eventi.

Grazie alle buone relazioni con i sindaci della Provincia, siamo stati tra i pochissimi comuni ad aver ricevuto a costo zero un’auto confiscata, che potrà essere usata a fini istituzionali per le numerose iniziative durante l’anno.

Siamo stati inoltre finanziati dalla Regione Piemonte, come Distretto del Commercio, unico insieme ad altri due distretti della Provincia di Asti, formidabile volano promozionale volto a favorire i produttori (artigiani, commercianti, agricoltori e altri) e associazioni del nostro territorio, la promozione della nostra area geografica. Grazie alle iniziative del Distretto siamo riusciti per la prima volta a far partecipare i nostri produttori ai Mercatini di Natale più importanti d’Italia, con casetta posizionata in Piazza San Secondo del Comune di Asti.

Sempre come Distretto, siamo stati nuovamente finanziati per rendere visibili la qualità della visibilità delle realtà del nostro paese, tramite il posizionamento di nuovi Totem digitali e adeguata cartellonistica.

Stiamo inoltre partecipando ai Bandi del PNRR, oltre che al Bando di Rigenerazione Urbana che voteremo oggi nei successivi punti all’ordine del giorno. Stiamo inoltre valutando in questi giorni, di partecipare al Bando dei Borghi Storici insieme a qualche altro Comune limitrofo.

In merito alla Biblioteca comunale Cellese voglio fare pubblicamente i complimenti alla Presidente e alle ragazze volontarie della Biblioteca, per lo splendido lavoro che stanno portando avanti.

Ad oggi i volumi sono addirittura circa 6.000 con un sito dedicato, pagina Facebook, Instagram ed interessanti iniziative svolte durante l’anno.

Vanno avanti in modo egregio le iniziative di carattere culturale, storico, e di territorio dell’Utea così come l’attività del Micronido, tra i pochissimi ad avere i pasti preparati in loco.

Questo è l’operato che stiamo portando avanti nella nostra minuscola comunità di 460 anime. Questo risultato è reso possibile grazie anche alla sinergia messa in atto con i soggetti pubblici terzi, quali Ministeri, Regione, Provincia, Gal, e molti altri, a cui va un sentito ringraziamento. E anche grazie ad una attenta razionalizzazione dei processi e dei costi del Comune, con il grande aiuto anche di tutti i dipendenti e del Segretario Comunale, il tutto senza aumentare le imposte ai cittadini.

Ma soprattutto questo risultato straordinario che stiamo portando avanti è grazie al grandissimo lavoro, coeso e professionale di tutta la nostra grande squadra di assessori, consiglieri, amici, ci sostengono e ci aiutano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Grazie di cuore

Il Sindaco

Andrea Bovero