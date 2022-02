Anpas, prorogata al 9 marzo la scadenza per i bandi del servizio civile universale

E’ stata ulteriormente prorogata alle ore 14 del 9 marzo 2022 la scadenza per la presentazione delle domande di Servizio civile universale.

La proroga è disposta in esecuzione del decreto monocratico adottato dal Presidente della Sezione Quarta Bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Le candidature presentate successivamente alle ore 14 del 10 febbraio 2022 fino al 9 marzo 2022 sono ammesse con riserva dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.

Anpas (Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze) cerca giovani in tutto il Piemonte, di età compresa fra i 18 e i 28 anni, da inserire negli ambiti del soccorso in emergenza 118, del trasporto infermi per i servizi di tipo socio sanitario e nel settore educazione e promozione culturale dando la possibilità a 390 ragazze e ragazzi di diventare soccorritrici e soccorritori.

Il Servizio civile in Anpas è un’importante esperienza formativa e di crescita personale. I giovani selezionati si occuperanno di servizi sanitari essenziali a favore della comunità.

Per orientare i giovani nella scelta dei progetti di Servizio civile e negli adempimenti richiesti, Anpas Piemonte ha predisposto un sito web dedicato http://serviziocivile.anpas.piemonte.it

La durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari in Servizio civile spetta un assegno mensile di 444,30 euro per un impegno settimanale indicativamente di 25 ore. La presentazione domande esclusivamente su piattaforma on line del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2022.

Elenco Associazioni Anpas della provincia di Asti e Alessandria (totale 102 posti disponibili)

Croce Bianca Acqui Terme (8 posti); Croce Verde Alessandria (12 posti); Croce Verde Arquatese (6 posti); Croce Verde Casale Monferrato (6 posti); Croce Verde Cassanese (4 posti); Croce Verde Felizzano (8 posti); Croce Verde Ovada (12 posti); Croce Verde Ovada sezione di Basaluzzo (2 posti); Avis Primo Soccorso Valenza (7 posti); Croce Verde Asti Onlus (14 posti); Croce Verde Castagnole delle Lanze (2 posti); Croce Verde Mombercelli (4 posti); Croce Verde di Montemagno (5 posti); Croce Verde di Nizza Monferrato (12 posti).