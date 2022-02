AMA Asti, il progetto “BookBox” al suo secondo anno per portare i libri in mezzo alla gente

La partenza in salita causata dalla pandemia non ha fermato nell’Astigiano il progetto BookBox, realizzato dall’Associazione Missione Autismo di Asti grazie al sostegno della Fondazione Social di Alessandria.

A due anni dal primo luogo di raccolta e dalla prima libreria creata dai ragazzi, a dicembre 2021 sono, infatti, nove i punti di raccolta, sei le postazioni con librerie e quindici i ragazzi inseriti nel progetto, nato a Firenze, che si propone di realizzare, in diverse città italiane, piccole biblioteche in luoghi non convenzionali – come studi medici, farmacie, centri estetici, saloni – frequentati sia da bambini sia da adulti.

Il finanziamento da parte della Fondazione Social terminerà con la fine del 2021, ma BookBox continuerà perché, come ha spiegato Paola Bombaci, Presidente di AMA, «con il supporto dei partner e dell’Associazione stessa vogliamo dare la possibilità ai ragazzi di continuare il percorso avviato; per questo nella sede dell’Associazione è stata allestita una stanza con le varie postazioni di lavoro e sono stati costruiti in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) tutti gli strumenti utili a facilitare l’apprendimento delle varie attività per riuscire a dare sempre più autonomia ai ragazzi».

Partecipano al progetto i ragazzi dell’Associazione AMA, quelli del gruppo Allarghiamo il cerchio, progetto del Comune di Asti che coinvolge giovani e adulti seguiti dall’educativa territoriale disabilità, e ragazzi seguiti dalla Cooperativa Vedogiovane Asti.

Il progetto non coinvolge solo ragazzi Autistici, ma si è voluto dare la possibilità a tutti i ragazzi che ne avessero fatto richiesta.

Le librerie sono state costruite e organizzate direttamente dal gruppo di ragazzi coinvolti nell’iniziativa, affiancati e supervisionati dagli operatori dell’Associazione AMA e dei partner del progetto.

La progettazione è stata seguita dal gruppo di lavoro composto da Claudio Bivacqua, psicologo consulente dell’Associazione Missione Autismo, Mirella Esperte, tutor Vita indipendente e referente progetti di AMA, Mariangela Ortolan, educatrice professionale del Comune di Asti e Viviana Canale, Presidente della Cooperativa Vedogiovane.

Punti raccolta Libri/ Libreria: CSV Via Broferio (scatola raccolta e libreria) – Casa del Popolo Via Broferio (scatola raccolta e libreria) – Palazzo Mandela Piazza Catena (scatola raccolta e libreria) – Bar Mazzetti corso Alfieri (scatola raccolta e libreria) – Informagiovani Corso Alfieri (scatola raccolta e libreria) – Il Posto Buono Via San Marco (scatola) – Vedogiovane Asti Via Roero (scatola) – Fuori Luogo (scatola raccolta e libreria) – Bar Caffetteria Lait via Roero (scatola raccolta e libreria).

BOOKBOX locandina pdf