Alla Caffetteria Al Conte Verde arriva la raccolta punti: semplice, come bere un caffè

Paola Bertone una ne fa e cento ne pensa: la titolare della Caffetteria Al Conte Verde, di via Conte Verde 80, ad Asti, è un vulcano di idee per abbinare alla classica esperienza del caffè (e non solo) al bar qualcosa di innovativo.

L’ultima iniziativa è la raccolta punti che più consumi al bar più ti premia: ha infatti preso il via il premio fedeltà per i clienti più affezionati, che funziona come le classiche “Fidelity Card” ma non ancora così tanto diffuso in questo settore.

Come funziona? Direttamente in Caffetteria, il cliente si registra facendo il “check in” con il suo numero di telefono, la prima volta si riceve un messaggio con 5 punti omaggio, su cui si trova un link alla pagina personale dove si potranno visualizzare l’elenco dei premi, i propri punti accumulati e la possibilità di riscattare il premio. Dopo ogni consumazione, al momento del pagamento saranno accreditati sulla fidelity card un punto per ogni euro speso.

“E’ un’iniziativa che ad Asti ho avviato solo io e spero che anche altri commercianti aderiscano per incentivare gli astigiani a scegliere i piccoli esercenti.” commenta così la sua iniziativa Paola Bertone.

Per ulteriori informazioni:

Caffetteria Al Conte Verde

Via Conte Verde 80

14100 Asti

Tel: 3470794878