Alla Bottega Altromercato di Asti la Festa della Donna 2022 con la cosmesi equo solidale di Natyr

Quest’anno per la Festa della Donna alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 ad Asti verrà promosso un gemellaggio al femminile tra le produttrici della prima cosmesi bio e fair trade ‘Natyr’ e la fondazione Corte delle madri di Bereguardo (PV).

Le filiere produttive di Natyr sono storicamente composte da cooperative di donne: basta pensare all’olio di argan materia prima di numerose lavorazioni cosmetiche, estratto a freddo dalle mandorle di argan da una cooperativa di donne berbere nel sud est del Marocco; un altro esempio è l’organizzazione femminile palestinese Aowa che raggruppa 900 donne con produzione di saponi artigianali.

“Abbiamo pensato a collegare queste esperienze ad un’ esperienza di e per le donne da noi fortemente sostenuto in questi anni: il progetto Rinascita rivolto a donne vittime di violenza gestito dalla Fondazione Corte delle Madri” spiegano dalla Cooperativa della Rava e della Fava.

A Bereguardo c’è un posto speciale, una corte di 4000 mq che dopo circa 20 anni di abbandono è diventato un nuovo modo di abitare il mondo è di essere Comunità: è la Fondazione Corte delle Madri.

La Corte delle Madri è una fondazione nata grazie all’impegno del Comitato Viandanti che, vedendo questo vecchio borgo, da tempo in condizioni di abbandono, lo ha ristrutturato con l’obiettivo di creare una casa in cui accogliere le persone più fragili, un luogo dove ricercare e sperimentare, uno spazio in cui gettare le basi per costruire un’economia più sostenibile.

La Corte delle Madri persegue fini di solidarietà sociale prestando un’attenzione particolare alle situazioni di fragilità e favorendo la creazione di contesti di accoglienza, sia sociali che e abitativi, che permettano di sperimentare relazioni positive con gli altri abitanti della comunità. Il centro, infatti, che comprende una sala polifunzionale, una palestra, uno spazio per la meditazione, un’accademia di musica e una scuola di counseling umanistico integrato e ospita un giardino d’infanzia, è aperto a tutta la popolazione di Bereguardo e dei comuni limitrofi come luogo in cui praticare attività sportiva, imparare a suonare uno strumento e a fare musica insieme, praticare percorsi di crescita personale attraverso incontri e seminari.

Dal 23 febbraio fino al 8 marzo acquistando i prodotti di Natyr alla Bottega di via Cavour 83 si potrà sostenere concretamente questo progetto: il 10% delle vendite verrà devoluto alla Fondazione Corte delle Madri. Dalle donne per le donne

FESTA DELLA DONNA 2022 NATYR-CORTE DELLE MADRI