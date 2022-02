Alfiano Natta, trekking tra cave e panchine

Un’altra prima edizione per Cammini DiVini che si sposta in quel di Alfiano Natta in un bel percorso parzialmente inedito e panoramico attraverso le colline che tra cave dismesse, chiese abbandonate e panchine giganti di recente installazione farà visitare questo borgo ai confini tra Monferrato e Astigiano!!

PROGRAMMA:

Ritrovo domenica a partire dalle 13,30 per le iscrizioni, e partenza alle 14,15 nei pressi del Bar del Gatto in Via Vittorio Emanuele III ad Alfiano Natta.

Il percorso è di circa 10 chilometri con un dislivello complessivo di 300 m. per circa 3 ore di cammino. Dopo la partenza si salirà in Via Castello fino ad un piccolo belvedere con panorama sulle colline astigiane per poi proseguire uscendo dal centro abitato ed inoltrarsi tra la vegetazione collinare. Proseguendo si potrà vedere sulla sinistra la parete scoscesa di un’antica cava e a seguire sulla destra invece una panoramica verso i paesi della Valcerrina. Tra la vegetazione saranno poi visibili i resti della chiesa di Santo Spirito ormai quasi ricoperti dai rampicanti che ne mimetizzano l’aspetto. Si prosegue quidi in discesa verso la Casina Crealto per poi continuare verso la frazione Casarello attraversata la quale si raggiungerà la nuova anchina gigante nei pressi del Castello di Razzano per un’ultima tappa. Da qui seguendo un sentiero tra i prati si ritornerà al punto di partenza.

Termine escursione verso le 17,30.

Si consiglia abbigliamento sportivo adeguato alla stagione, scarpe da trekking e scorta d’acqua; mascherina sempre a portata di naso come da normativa anticovid attualmente in vigore.

Come previsto dalle disposizioni vigenti risultano tassativamente OBBLIGATORIE il rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento, oltre ad avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale.

Ogni partecipante è unico responsabile della propria incolumità.

E’ necessaria la prenotazione entro mezzogiorno di sabato 26 febbraio ai seguenti riferimenti:

Augusto Cavallo, Guida Escursionistica Ambientale e istruttore di Nordic Walking Cell. 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com

