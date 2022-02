Alba: martedì 1° marzo apre l’Ecosportello per la raccolta differenziata in via Vivaro, 2

Martedì 1° marzo 2022, il Comune di Alba apre in via Vivaro, 2 il nuovo Ecosportello per la raccolta differenziata. A gestirlo con proprio personale appositamente formato, sarà Egea Ambiente, vincitrice della gara per la raccolta e la gestione dei rifiuti sul territorio comunale albese per i prossimi cinque anni.

L’Ecosportello fornirà i seguenti servizi:

dare informazioni e raccogliere segnalazioni e/o reclami relativi ai vari servizi di igiene urbana;

consegnare all’utenza, previa registrazione, i sacchi dedicati/codificati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati nonché per la raccolta differenziata degli scarti organici, della plastica, ecc.;

consegnare i piccoli contenitori (pattumiere, mastelli, ecc.) previsti per i nuovi residenti o per eventuali sostituzioni di quelli in uso deteriorati o rotti;

fornire, previa registrazione, i sacchi codificati integrativi richiesti dall’utenza rispetto alla dotazione annuale prevista;

interfaccia con gli uffici comunali Ambiente e Tributi per le problematiche tecniche e legate alle utenze Tari – tassa rifiuti, per il coordinamento dei dati sull’utenza e sul monitoraggio dei sacchi consegnati.

Per tutto il mese di marzo, all’Ecosportello sarà possibile ritirare i sacchi per la raccolta dell’organico e della plastica.

Dall’1 aprile sarà consegnato agli utenti il sacco codificato dedicato per ogni famiglia e per ogni attività che diventerà l’unico sacco utilizzabile a partire dell’1 luglio 2022.

Il personale addetto allo sportello fornirà tutte le informazioni utili ai cittadini e alle utenze non domestiche e sarà aperto al pubblico:

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato

dalle ore 9.00 alle ore 15.00

giovedì

dalle ore 13.00 alle ore 19.00

«Orgogliosi e lieti di annunciare l’apertura dell’Ecosportello della Città di Alba – dichiara l’assessore all’Ambiente Marco Marcarino – Questo punto di via Vivaro 2 nasce per fornire e agevolare l’accesso al servizio ai cittadini e alle attività produttive albesi. L’Ecosportello è uno strumento di supporto e informazione valido, non solo per il servizio di raccolta dei rifiuti, ma soprattutto perché persegue un obiettivo di carattere ambientale molto ampio, che stiamo costruendo a piccoli passi e che coinvolgerà tutti, secondo il motto “Differenziare bene per riciclare meglio”».

Per ulteriori informazioni:

Numero verde: 800.869.692 – solo da telefono fisso;

tel. 0173287287

e-mail: ecosportello.alba@egea.it.