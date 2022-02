Alba: evento del Circolo Acli di Mussotto in favore dell’iniziativa benefica “Con Davide per la ricerca”

Giovedì 17 febbraio il sindaco di Alba Carlo Bo ha incontrato nel suo ufficio in Municipio il presidente del Circolo Acli “Luigi Maiolo” di frazione Mussotto, Giovanni Saglietti, promotore della “Tombola di Carnevale online” che si terrà sabato 26 febbraio 2022 alle ore 20,45.

“Quando sono venuto a conoscenza di questa bella e importante iniziativa, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas, all’interno dell’iniziativa “Con Davide per la ricerca” promossa dalla famiglia di Davide Giri, ho voluto incontrare gli organizzatori per complimentarmi con loro. Quanto organizzato rappresenta in pieno lo spirito del volontariato albese: inventiva, laboriosità e attenzione al prossimo” commenta il sindaco Carlo Bo. Ed aggiunge: “Come sindaco, specialmente in questi anni di pandemia, ho avuto ancora una volta la conferma di quanto siano preziose per il tessuto sociale di Alba e del territorio le tante associazioni di volontariato attive a vario titolo in città e il Circolo Acli di Mussotto è una delle nostre eccellenze in ambito di comunità e aggregazione. Colgo l’occasione per lanciare un messaggio forte alle associazioni albesi: l’Amministrazione cittadina c’è ed è pronta a supportarvi, non solo a parole ma anche con aiuti concreti. Non vi lasceremo soli”.

“Il progetto della tombola online è nato dopo il primo lockdown da un’idea di uno dei nostri giovani soci, in un momento in cui la lontananza sociale iniziava a farsi sentire con più forza. A quel punto ci siamo detti: perché non provare a ricreare uno dei grandi successi del nostro circolo, la tombola, ma in versione online?” spiega il presidente Giovanni Saglietti. E continua: “A quell’idea ha fatto seguito un progetto che ha preso in considerazione gli aspetti normativi, economici e tecnici per dare vita alla tombola online. Grazie al supporto della sede di Cuneo delle Acli, al lavoro di programmazione di mio fratello Davide che ha sviluppato l’applicazione per la creazione e la giocata delle cartelle, al direttivo del nostro Circolo e alla collaborazione del consulente di digital marketing Stefano Ventura per la creazione del sito web e del sistema di prenotazione online, siamo riusciti a lanciare questa bella iniziativa che sabato 26 febbraio giunge alla terza edizione. Un’edizione che per noi è più sentita delle altre, in quanto ci consente di poter ricordare Davide Giri, supportando concretamente l’iniziativa “Con Davide per la ricerca” promossa dalla sua famiglia che a loro volta è parte fondamentale della grande famiglia di Mussotto”.