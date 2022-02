Al via un ciclo di seminari per agenti immobiliari con FIMAA Asti

Inizieranno a partire da giovedì 3 marzo alla Confcommercio il ciclo di seminari organizzati da FIMAA ASTI la federazione degli agenti immobiliari di Confcommercio che spazieranno su più temi dalla disciplina dei contratti di affitto, dall’urbanistica alla comunicazione digitale per le agenzie.

Il presidente Enrico Fenoglio commenta così: “Dopo due anni di fermo causa pandemia la nostra federazione potrà riprendere gli incontri in presenza con la finalità di aggiornare e formare i professionisti del settore con il valore aggiunto di una rosa di professionisti che ricopriranno il ruolo di docenti ai nostri incontri in partnership con la Confcommercio di Asti ”. Continua Domenico Sapino consigliere di Fimaa Asti con delega alla formazione: “Questo è il primo dei tanti incontri messi in programma dove tratteremo un tema importante ed attuale quello dei contratti di affitto insieme all’avvocato Mauro Bolla che andrà a declinare tutti gli aspetti tecnico normativi”.

Il segretario provinciale Corrado Attisani coordinatore didattico delle attività conclude: “La federazione con il suo comparto formazione può fare la differenza in termini sostanziali e qualitativi per i nostri agenti immobiliari associati”.

Il primo incontro di giovedì 3 marzo si terrà dalle 10,30 alle 12,30 presso la Confcommercio di Asti (corso Felice Cavallotti 37). Per info: info@fimaaasti.it; 014133117.