Al via ad Asti il nuovo ciclo di incontri di Medicina Amica: la scuola chiama e il Rotary risponde

La scuola chiama e il Rotary risponde, con Medicina Amica e dintorni. Anche quest’anno è iniziato il percorso di conoscenza dei temi legati alla medicina …e dintorni, promosso ed organizzato dal Rotary Club Asti e dall’Istituto Artom di Asti, con il coinvolgimento dei prestigiosi professionisti del settore medico che fanno parte della Commissione Prevenzione Sanitaria e Società del Distretto Rotary 2032.

Il ciclo di incontri ha preso il via nella mattinata di oggi, martedì 1 febbraio, nella sala consigliare della Provincia di Asti dove, oltre ad autorità e relatori, erano presenti gli alunni dell’Istituto Artom e a cui si sono collegati studenti degli istituti Penna, Giobert e Vittorio Alfieri: l’iniziativa, nata all’Artom, è così stata anche quest’anno ampliata permettendo a diversi altri giovani di ascoltare le tematiche affrontate per un obiettivo importante: rendere la medicina più vicina, al fine di diffondere atteggiamenti di prevenzione. La conoscenza è lo strumento principale per poter avviare processi di prevenzione e farlo sui giovani è importante per il futuro della società e per il futuro dei giovani stessi.

La giornata è stata aperta dai saluti istituzionali, con il padrone di casa, Paolo Lanfranco, presidente della provincia, in collegamento e ben presente sui maxi schermi del salone, il direttore generale dell’Asl Flavio Boraso, il Sindaco Maurizio Rasero, il dirigente dell’Artom Franco Calcagno, la Governatrice del Distretto Rotary 2032 Silvia Scarrone, la presidente del Rotary Club Asti Rossana Maggiora e Luigi Gentile, in rappresentanza della Commissione Sanitaria del Rotary. A fare da moderatore e dettare i tempi, Giorgio Gianuzzi che ha diretto la mattinata di lavori.

Il tema del primo incontro è stato “L’uomo e la donna di fronte alla vita di coppia” ed ha visto come relatori Maggiorino Barbero, Nicoletta Biglia e Gino Montalcini.

Gli incontri proseguiranno con un ricco programma con tematiche trasversali tutte legate alla salute e all’approccio alla prevenzione:

2) “Apri la bocca e…comincia il tuo percorso di salute – 1 ”

Relatori: Dr. Ferruccio Balistreri, Dr. Gianluca Ferrari, Dr. Renzo Gai e Dr.ssa Alessandra Verrua

3) “Apri la bocca e…comincia il tuo percorso di salute – 2”

Relatori: Dr. Mario Grassini, Dr. Paolo Pisani e Dr. Vincenzo Sorisio

4)“Anche l’occhio vuole la sua parte: patologie Oculistiche e ben oltre …”

Relatori: Dr. Marco Cuffaro Russo, Dr. Claudio Pietro Nuti e Dr. Paolo Stobbione.

5) “Diamo “Cuore” alla vita, promuovendo uno stile di vita sano”

Relatori: Dr. Antonino Buscemi, Dr. Luigi Gentile e Dr. Marco Scaglione.

6) “RED.S, Relative Energy Deficiency in sport: La triade delle atlete e non solo”

Relatori: Prof. Carlo Campagnoli e Dr. Luigi Gentile.

7) ” Scoliosi, sport e zainetto”

Relatore: Dr. Vincenzo Salpietro

Discussant: Dr. Claudio Pietro Nuti e Dr.ssa Marina Prete

8) Cross Talking di fine percorso con le Istituzioni Locali sulla promozione della Cultura Vaccinale:

“COVID 19 e non solo…”