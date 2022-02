Al NaturaSì di Asti una giornata dedicata all’Azienda agricolo biodinamica “La Decima”

Sabato 26 febbraio al NaturaSì di Asti, piazza Porta Torino 14, termina la prima parte di giornate dedicate alle aziende agricole d’eccellenza biodinamica ‘Le Terre di Ecor’ con la presentazione dell’azienda La Decima situata nel vicentino a Montecchio Precalcino.

Sabato prossimo La Decima sarà un nuovo ingresso sugli scaffali del supermercato biologico della Cooperativa della Rava e della FAva con la propria produzione di yogurth e formaggi vaccini.

Alla Decima si arriva attraverso un lungo viale alberato che conduce all’ingresso di questa oasi di pace e di biodiversità, feudo dei conti Nievo fin dal 1300. Ceduta nel Novecento all’amministrazione provinciale, nel 1975 è diventata un’azienda agricola sperimentale impegnata nella difesa della biodiversità, delle specie animali tradizionali e nella sperimentazione culturale. A seguito di un bando emanato dalla provincia di Vicenza, qualche anno fa è subentrata la nuova gestione che ha convertito l’azienda agricola al biodinamico. Numerosi gli interventi effettuati dai ragazzi de La Decima che vanno in questa direzione come la piantumazione di siepi per gli insetti buoni del vigneto e siepi mellifere, oltre ad arboreti sperimentali. Sul Monte Rosso, un piccolo monticello, è stato inoltre creato un percorso ad anelli concentrici, di 2200 metri, con oltre 60 tipi di siepi autoctone.

La Decima è una realtà agricola biodinamica complessa e diversificata che comprende stalle, prati, pascoli, vigneti, ulivi e siepi. Sui suoi terreni si producono ortaggi, cereali e vino, accanto all’attività di allevamento di mucche di razza bruna alpina.

Il benessere animale è al centro degli interessi de La Decima: le vacche sono libere di pascolare all’aperto e vengono nutrite con erba e fieno prodotti negli erbai della tenuta, l’alimentazione più adatta per il loro apparato digestivo. Questo ha permesso di avere per il latte la certificazione STG (Specialità Tradizionale Garantita), che si ottiene quando l’alimentazione della mandria è costituita da almeno il 75% di erba, pascolo e fieno, senza insilati (foraggi fermentati) e con pochi cereali concentrati. La produzione casearia avviene nel proprio caseificio e comprende formaggi prodotti in malga – come ricotte, mozzarelle, formaggi freschi e stagionati – e yogurt, delicati e cremosi, prodotti nel rispetto dei tempi di sviluppo dei fermenti lattici. Nello yogurtificio vengono prodotti anche latte e creme spalmabili.

