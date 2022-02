“Adotta uno scrittore” torna ad Asti per la XX edizione: due autori alla Scuola Media di Villafranca d’Asti, uno al Giobert di Asti

Torna in Piemonte la XX edizione di Adotta uno scrittore, il progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino sostenuto dall’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte, che quest’anno festeggia i suoi primi vent’anni.

L’edizione 2022 farà incontrare: 27 autori con 19 istituti scolastici, 10 scuole carcerarie e 2 università. Ognuna delle adozioni prevede tre appuntamenti (due online e uno in presenza) e il quarto conclusivo il 23 maggio in presenza alla XXXIV edizione del Salone del Libro.

Saranno 3 gli autori adottati dagli istituti in Provincia di Asti (le date saranno comunicate nelle prossime settimane). Andrea Falcone e Matilde Piran (nella foto) incontreranno insieme gli allievi della Scuola secondaria di primo grado di Villafranca d’Asti, con cui leggeranno Tutto storto (Marietti Junior). Andrea Falcone è diplomato alla Scuola Holden, scrive spettacoli, soprattutto per ragazzi, e si occupa di comunicazione per realtà editoriali e festival. Matilde Piran è autrice teatrale, collabora con la Scuola Holden, dove si è diplomata, e si occupa di realizzazione di progetti culturali. Marco Vichi (nella foto sotto credit Cristina Andolcetti) dialogherà con gli studenti della Scuola superiore Giovanni Alberto Giobert di Asti a proposito di Ragazze smarrite (Guanda). Vichi ha pubblicato diversi romanzi e racconti ed è autore della celebre serie dedicata al commissario Bordelli.

Tra i 27 autori coinvolti: Dacia Maraini, tra le autrici più importanti del Novecento italiano, che per le celebrazioni dell’anniversario pasoliniano incontrerà gli studenti dell’Università di Torino (primo incontro il 4 marzo) a partire dal suo ultimo libro Caro Pier Paolo (Neri Pozza), ma anche Michele Serra che si cimenta per la prima volta con un libro per bambini; Gud, tra i più divertenti e conosciuti fumettisti italiani; Giuseppe Festa, con la sua passione per la natura e il mondo animale; Takoua Ben Mohamed nominata da La Repubblica “donna dell’anno” insieme a Liliana Segre e Ambra Sabatini; Viola Ardone tra le scrittrici più lette del panorama italiano e in lizza, come anche la nota fumettista Zuzu, per il Premio Strega 2022; Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega 2020 con il suo libro d’esordio; Roberto Piumini, tra i più grandi autori di letteratura per l’infanzia e fra gli ideatori della trasmissione televisiva RAI L’Albero Azzurro e Franco Baresi, leggenda del calcio internazionale.

Le novità dell’edizione 2022

I primi vent’anni di Adotta uno scrittore saranno celebrati con la produzione di un documentario, che verrà presentato il 23 maggio al Salone del libro. Il video ripercorrerà la storia dell’iniziativa attraverso i materiali d’archivio, le parole e i volti dei protagonisti di questi vent’anni di adozioni. Torna anche Si fa presto a dire Adotta!, il racconto dell’edizione 2022 attraverso sei video pillole che daranno voce all’esperienza di sei istituti tra quelli aderenti al progetto. Le video pillole saranno realizzate dal regista Fabio Ferrero con la curatela della scrittrice Giusi Marchetta.

Anche quest’anno, Adotta uno scrittore avrà uno spazio sul Bookblog digitale (http://bookblog.salonelibro.it).