Ad Asti in programma una sobria cerimonia in occasione del “Giorno del Ricordo”

Il prossimo 10 febbraio ricorre il Giorno del Ricordo, istituito dalla Legge 30 marzo 2004, n. 92, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.

Nell’occasione, giovedì prossimo, alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia, si terrà, nel rigoroso rispetto delle vigenti misure anti-contagio, una sobria cerimonia volta a rendere un doveroso omaggio alle vittime ed a diffondere tra i più giovani la memoria di quei tragici eventi.

L’evento, organizzato dalla Prefettura in collaborazione con la Provincia, l’Ufficio Scolastico Territoriale e l’Istituto per la Storia della Resistenza e nella Società Contemporanea in Provincia di Asti, prevede un approfondimento storico curato dal dr. Mario Renosio, Direttore scientifico dell’ISRAT, cui farà seguito la testimonianza del dr. Andrea Rocco, appartenente ad una famiglia di esuli.

La cerimonia si concluderà con alcuni interventi che saranno proposti dagli studenti che prenderanno parte all’incontro.