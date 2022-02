Accordo dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida con la Polizia locale di Acqui Terme

Stipulato l’Accordo convenzionale finalizzato alla collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, tra l’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida e l’Amministrazione Comunale di Acqui Terme.

La funzione legata alla Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale ha ricevuto l’adesione di tutti e 14 i Comuni dell’Unione all’atto della costituzione dell’Ente. La funzione è stata istituita tenendo conto delle esigenze dei singoli Comuni che non possiedono un servizio analogo all’interno del personale comunale viste le ridotte dimensioni degli Enti. Gli operatori di Polizia Locale del Comune di Acqui Terme interverranno su richiesta dei Sindaci dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida e saranno operativi per un periodo di tempo limitato ad una annualità rinnovabile e al di fuori del normale orario di lavoro ordinario.

I servizi verranno programmati compatibilmente con le esigenze dell’ente di appartenenza, comunque prioritarie e in base alla disponibilità del personale da impiegare. L’Accordo è finalizzato a soddisfare le esigenze dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida, per la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, nonché a conseguire una economica gestione delle risorse. Al personale utilizzato in base al presente Accordo Convenzionale si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto.

Il servizio svolto dagli operatori a seconda delle richieste e necessità dell’Unione Montana Langa Astigiana Val Bormida consiste essenzialmente in controlli esterni di Polizia Stradale con o senza l’ausilio di dispositivi quali autovelox, tele laser, etilometro, street controllo, servizi di viabilità e rappresentanza, controlli di Polizia Amministrativa e ambientale finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivati dalla violazione di Leggi, Regolamenti, Ordinanze e altri provvedimenti e le molteplici procedure amministrative da svolgere in ufficio supportati dal personale dell’Unione stessa.

[In foto la presidente dell’Unione Pierangela Tealdo]