AAA cercansi menti creative per Nuovi (s)tralci, percorso verso Libri in Nizza 2022

Dopo le due edizioni della pandemia, che hanno costretto il festival letterario a reinventarsi nei modi e nei tempi, Libri in Nizza 2022 gioca d’anticipo e lancia una sfida a tutte le menti fervide e creative del territorio e non solo. È proprio a loro, infatti, che si rivolge un bando che sarà presto pubblicato sui canali ufficiali e il cui titolo è icastico: Nuovi (s)tralci.

A illustrarne il contenuto è Fulvio Gatti, coordinatore del festival: “Abbiamo pensato a una minirassegna di cinque incontri tardopomeridiani nei mesi di aprile e maggio alla Biblioteca di Nizza “Umberto Eco”, il martedì alle 18, per interloquire con organizzatori di eventi, manager culturali e influencer. Si rievocano esperienze, si raccontano storie, si riflette sui fallimenti. Domande e interventi liberi, nell’ambito dell’umana decenza e del rispetto reciproco. Se alla fine le idee saranno troppe e il caos creativo avrà prevalso, l’esperimento sarà riuscito”.

Come si legge nel bando, quindi, il percorso creativo è aperto a chiunque voglia mettersi in gioco scoprendo, e magari contribuendo a reinventare, modi per proporre, diffondere e vivere buone idee, belle storie e punti di vista inediti. Esperienza nel mondo dei libri è utile, ma non indispensabile; passione per gli stessi è senz’altro gradita; la voglia di ascoltare, approfondire, proporre saranno la chiave per il risultato. La partecipazione è gratuita e a chi si candiderà sarà offerta la possibilità di prendere parte all’organizzazione dell’edizione 2022 di Libri in Nizza, che si svolgerà a ottobre. Per iscriversi occorre inviare una mail con la propria candidatura a partecipare, con i propri contatti e una sintetica motivazione e/o biografia, all’indirizzo e-mail libriinnizza@gmail.com entro il 31 marzo 2022; il numero di partecipanti è limitato.

“Tra i partecipanti – anticipa Gatti in chiusura – avremo l’onore di ospitare nomi di rilievo, come Paolo Verri, uno dei principali promotori del Salone del libro di Torino, e i ragazzi della pagina “Feudalesimo e Libertà”, molto conosciuti e apprezzati dal pubblico giovane.”

stralci_bando