“A Nizza Monferrato servizi sanitari indecifrabili: il Punto di Primo Intervento è una necessità”

Da ormai più di due mesi il Punto di Primo Intervento di Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato non eroga più i servizi che gli sono propri ed è stato trasformato in un centro tamponi Covid.

Come è stato anche sottolineato (e previsto con ampio anticipo) dal gruppo consigliare di “Nizza Futura”, la riapertura del PPI per qualche mese quest’autunno è stata cosa effimera, e per di più limitata a fasce orarie che mai hanno coperto le 24H. Ciò, unito ad un hub vaccinale al Foro Boario che funziona a singhiozzo (fiere del Bue Grasso permettendo…) rende sempre più indecifrabile ai cittadini l’organizzazione dei servizi sanitari a Nizza, suscitando non poca incertezza e preoccupazione tra chi ha o potrebbe avere necessità di usufruirne.

E’ comprensibile che il periodo drammatico dell’emergenza Covid, da cui forse stiamo lentamente uscendo, abbia imposto di rivoluzionare il mondo della sanità locale in poco tempo e con le limitate risorse che si avevano, continuando peraltro ad operare a ritmi quanto mai accelerati ed intensi. Per questo sforzo enorme non smetteremo mai di ringraziare medici, infermieri, personale e volontari delle strutture sanitarie che hanno messo a disposizione della salute di tutti pezzi della loro vita che nessuno mai potrà restituire loro.

Ognuno, però, deve fare la propria parte per poter pensare che questa emergenza non diventi la normalità. La Politica locale ha il dovere di pensare e realizzare il domani del nostro territorio. E la nostra idea della Nizza di domani è quella di una città dove l’assistenza sanitaria di primo intervento e i tamponi covid non siano l’una l’alternativa degli altri, perché se il covid è l’emergenza a cui bisogna far fronte, il primo intervento è una necessità di cui il territorio continua tutti i giorni ad aver bisogno.

Nizza è un polo nevralgico della Valle Belbo, l’obiettivo a cui dobbiamo tendere non può essere una continua rimodulazione al ribasso dei servizi locali alle persone, delegati troppo spesso al capoluogo di provincia (che farebbe volentieri a meno di sovraffollamenti).

Pensare al domani vuol dire anche obiettivi di lungo periodo. Il necessario un punto di partenza, è la certezza su quando sarà ultimata e su che cosa diventerà la costruenda struttura dei Boidi, che ne ha già viste di tutti i colori, fuorché il suo completamento.

Partiamo dalla sanità, tema quanto mai urgente e bisognoso di un’idea di futuro, soprattutto a livello territoriale, per raccogliere ed insieme lanciare agli amministratori ed alla politica locale la sfida della Nizza e la Valle Belbo di domani. Il Partito Democratico di Nizza Monferrato e della Valle Belbo è pronto a fare la sua parte.

