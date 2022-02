A Nizza il paesaggio tra arte e cultura protagonista di un progetto della scuola media

Il paesaggio è protagonista di un progetto didattico speciale presso la scuola secondaria di primo grado “C. A. Dalla Chiesa” di Nizza Monferrato.

“ARTE e CULTURA. Il paesaggio come patrimonio culturale identitario” il titolo, la cui referente è la docente Chiara Mossino che spiega “Si tratta di un progetto pluridisciplinare ideato come percorso didattico e laboratoriale volto alla scoperta delle nostre colline, dei processi naturali e antropici che hanno prodotto il sito Unesco “Paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato” .

Attraverso lezioni curriculari e Workshop con esperti sui differenti aspetti del vivere nel nostro sito Unesco, si vuole sviluppare la consapevolezza della ricchezza e della specificità geologica, ambientale, culturale, artistica e dell’importanza di partecipare allo sviluppo economico, ma sostenibile, del nostro territorio con occhio di riguardo ai bisogni del paesaggio (sistema complesso che comprende il territorio fisico, l’aspetto culturale e quello estetico).

Leggere il riconoscimento conquistato di “patrimonio mondiale” come fonte di opportunità per l’intera comunità e contemporaneamente approfondire e potenziare conoscenze interdisciplinari in ambiti quali le scienze naturali, l’arte, la tecnologia e la storia.

Nel corso del progetto, che durerà l’intero anno scolastico, si cercherà di fissare il concetto di paesaggio come ricchezza culturale oltre a quella naturale e come elemento fondamentale dello sviluppo futuro del nostro territorio.

Infine, ma non per importanza, lo scopo del progetto è lo sviluppo di un patrimonio culturale identitario che possa essere un legante, nel momento in cui viene condiviso, tra la popolazione dei nostri allievi caratterizzata da eterogeneità culturale, sociale ed etnica.”

“Arte e Cultura. Il paesaggio come patrimonio culturale identitario” è stato scelto per far parte del programma nazionale EDU promosso dall’associazione AIGU (Associazione Italiana Giovani Unesco), sarà quindi il progetto per la regione Piemonte.

EDU è un progetto promosso dall’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO in accordo con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con soggetti pubblici e privati, enti, fondazioni e associazioni che operano nell’ambito della cultura, scienza, ricerca e diritti umani. È un programma nazionale di educazione, destinato alle istituzioni scolastiche e università in ogni regione d’Italia, che riflette i percorsi operativi sviluppati dall’UNESCO in ambito internazionale nei campi dell’educazione, della comunicazione e informazione, delle scienze naturali, delle scienze umane e sociali e della cultura. Il tema dell’anno scolastico 2021-2022 è “Farò cultura” e più in generale ci si propone di riflettere sul valore del patrimonio come fonte di benessere e volano per l’inclusione.

La conclusione del progetto prevede la realizzazione e l’installazione di un’opera di land art all’Art Park La Court di Michele Chiarlo, guidata da due artisti quali Elena Franco e Fabio Cuffari, ma di cui i protagonisti saranno i ragazzi della 3A e 3C dell’istituto. Il 20 marzo 2022 si terrà una passeggiata alla tenuta di Chiarlo con ragazzi, genitori e tutti coloro che collaborano al progetto.