A Moncalvo il servizio di elisoccorso notturno del 118

“Un risultato importante per la collettività e per il territorio”.

Così l’amministrazione comunale di Moncalvo che ha realizzato gli interventi di adeguamento richiesti dalla sede regionale 118 per rendere possibile l’atterraggio notturno sul campo da calcio principale degli impianti sportivi.

L’assessore Marzano con la consigliera Varvelli, che hanno seguito e organizzato l’iter di accreditamento hanno incontrato insieme a Unionsport e alla Croce Rossa di Moncalvo Roberto Colombo, gestore Elisuperfici 118, venerdì 4 febbraio per la verifica e approvazione della struttura..

Il volo inaugurale è stato fissato per venerdì 4 marzo alle 20.30. “Un bel risultato per la nostra comunità che finalmente potrà disporre di un servizio così fondamentale per la salute pubblica. Moncalvo oggi potrà essere anche punto di riferimento per l’atterraggio dell’elisoccorso durante interventi che riguardano non solo il nostro comune ma tutto il territorio limitrofo” dichiara il sindaco Christian Orecchia.

“In Piemonte il servizio di elisoccorso notturno è attivo dal novembre 2014. Nell’Astigiano, e in tutto il nostro territorio, i siti di atterraggio idonei per tale attività stanno crescendo notevolmente di giorno in giorno. Si tratta di un servizio importante che estende l’emergenza Sanitaria 118 in modo sempre più capillare” spiega la referente di sede della Croce Rossa di Moncalvo, Marisa Garino che aggiunge: “I volontari del soccorso svolgono un’importante ruolo di supporto all’operatività notturna del servizio di elisoccorso sia per le procedure manuali per l’accesso e l’accensione delle luci sia per il “rendez vous” con le ambulanze per trasportare il paziente verso il campo sportivo individuato. Per questo motivo l’attivazione di un sito di atterraggio è sicuramente importante ma non esaurisce, certamente, il costante bisogno di mezzi su ruota e, soprattutto, di volontari che un buon servizio alla popolazione richiede”.

“Orgogliosi che gli impianti sportivi di Moncalvo possano essere utili per un servizio come l’elisoccorso notturno, molto importante per tutto il nostro territorio” afferma Pamela Guarnero, presidente Unionsport, cui fa eco la consigliera Anna Varvelli: “E’ una grande soddisfazione aver realizzato il progetto di dotare la nostra città di un campo di atterraggio notturno dell’elisoccorso. Questo garantisce un soccorso tempestivo ed una veloce ospedalizzazione del paziente nella struttura ospedaliera più idonea” .

Il 4 marzo durante il volo inaugurale presso gli impianti sportivi comunali, l’elisoccorso effettuerà un touch&go alla presenza dei sindaci e delle unità di soccorso del territorio.