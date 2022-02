A Guido Artom assegnata l’onorificenza dell’Associazione PHF – Paul Harris Fellow dal Distretto Rotary 2032

Il Rotary italiano riconosce le eccellenze del nostro Paese all’estero con la consegna dell’onorificenza dell’Associazione PHF – Paul Harris Fellow a 14 connazionali che hanno dato lustro in passato o stanno valorizzando l’Italia attraverso il proprio operato. La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni del Rotary Day 2022, 117° anniversario della nascita dell’Associazione che riunisce oltre 40.000 persone in Italia e 1.2 milioni nel mondo.

Sabato mattina 19 febbraio a Roma nella Sala Vanvitelli nel Palazzo dell’ex Convento di Sant’Agostino, presso la sede dell’Avvocatura di Stato i Governatori dei 14 Distretti italiani hanno consegnato i riconoscimenti in una cerimonia nazionale a cui ha partecipato l’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, oltre ai premiati, alle Autorità e agli ospiti. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di riconoscere a persone che hanno coniugato nello svolgimento della propria vita lavorativa e privata professionalità, servizio e integrità. La professionalità rappresenta l’essenza dell’Associazione, così come i valori del servizio e dell’integrità il modo di essere e di agire. Ogni Governatore ha deciso di premiare, selezionando nel proprio Distretto, una personalità che abbia diffuso l’eccellenza della cultura e dell’esperienza italiane nel mondo.

La commissione di assegnazione del premio del Distretto 2032 (basso Piemonte e Liguria presieduta dal Governatore Silvia Scarrone, ha attribuito all’unanimità la PHF – Paul Harris Fellow alla memoria all’astigiano Guido Artom, giornalista, scrittore, storico. “La commissione – ha dichiarato Silvia Scarrone – ha scelto Guido Artom come esempio da seguire anche oggi in questi momenti difficili. Guido Artom – ha continuato il Governatore del Distretto 2032 – è stato un grande uomo. Dai racconti di chi lo ha conosciuto, emerge la figura di un personaggio brillante, elegante e colto, dal tratto aristocratico ma dai modi semplici. Un viaggiatore instancabile, specie tra Europa e Stati uniti, che ha frequentato i grandi intellettuali del suo tempo, con il cuore rivolto verso la sua Patria. Ha aiutato gli altri senza mai voler apparire e come ci ha insegnato il nostro fondatore Paul Harris: al di sopra del proprio interesse personale – ha concluso la Scarrone – soprattutto in un periodo di grande incertezza come quello bellico e immediatamente post-bellico.”

Alla cerimonia, erano presenti in sala i figli di Guido Artom, Elena, Sandra e Alessandro, che ha brevemente ricordato la figura del babbo e ritirato gli attestati.

Nella foto principale Alessandro Artom (il primo a sinistra) che ha ritirato l’onorificenza in memoria del Padre Guido, il Governatore Silvia Scarrone (al centro) e il Prefetto distrettuale Giorgio Gianuzzi (a destra).

Nella Foto sotto Guido Artom.

CHI ERA GUIDO ARTOM

Guido, figlio di un’illustre famiglia ebraica piemontese era nato a Torino nel 1906 e suo padre Alessandro, nipote di Isacco, segretario e collaboratore d Cavour, professore al Politecnico, aveva donato alla Patria il brevetto del radiogoniometro da lui inventato. Guido Artom, dopo la Laurea in Giurisprudenza nel primo dopoguerra, iniziò l’attività giornalistica e successivamente diresse, fino alle leggi razziali, l’Istituto di Cultura Italiano a Bruxelles. Nel secondo dopoguerra fondò una rivista per ragazzi, “Junior”, iniziando così una collaborazione con il mondo editoriale anglosassone che culminò con l’arrivo in Europa di “Selezione del Reader’s Digest” di cui fu Direttore Editoriale fino alla pensione. Coltivò la passione per gli studi storici anche durante i lunghi anni della sua attività di editore, curando l’edizione del “Journal d’un diplomate” di Henry d’Ideville, nei tre volumi: Il Re, il Conte e la Rosina; I piemontesi a Roma; Diario di un diplomatico romano. Contemporaneamente pubblicò, sempre presso Longanesi, un romanzo storico dal titolo “Napoleone è morto in Russia” (un fallito colpo di stato contro Napoleone I mentre era all’assedio di Mosca). Per Mondadori, successivamente, uscì il romanzo: “Cinque bombe per l’Imperatore” (l’attentato di Felice Orsini a Napoleone III cui scampò fortunosamente) e lo stesso editore poi pubblicò “I giudici scomparsi” (il misterioso furto della pala raffigurante i Giudici dal polittico di Jan Van Eyck che celebra l’Agnello Mistico nella cattedrale di Gand, mai più ritrovati insieme al ladro). Nel 1981 Longanesi presentò: “I giorni del Mondo”, il romanzo più completo della sua vita di scrittore, ancora oggi letto nelle scuole. Un romanzo storico che narra le vicende della comunità ebraica di Asti nel periodo che va dall’età napoleonica alla formazione dell’Unità d’Italia. Paolo De Benedetti, nella prefazione, presenta l’autore come una “voce autentica dell’ebraismo italiano, così peculiare e ricco nei suoi intrecci con il mondo non ebraico al quale tanto ha dato”. Giovanni Arpino, in occasione dell’uscita del libro, scrisse a nostro Guido Artom: “… questo libro così nitido, impavido, fermo, che il filtro degli anni ti ha dittato dentro”. E infine Indro Montanelli così lo presentò nella biografia, pubblicata postuma, sulla “Duchessa di Berry”: “Gran signore nella vita e sulla pagina, uomo di studi e attentissimo fruculiatore di archivi, nessuno meglio di lui poteva riuscire a sbalzare con la penna un personaggio così affascinante come la Duchessa di Berry”. Guido Artom è morto a Milano nel 1982 e riposa nel cimitero urbano di Asti e non in quello ebraico, dove ci sono le tombe storiche degli Artom.

CHI HA RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO PHF:

Stefano Buono, fisico e imprenditore – Settore della Medicina Nucleare. Selezionato dal Governatore del Distretto 2031 Luigi Viana

Guido Artom, giornalista, scrittore e storico (ad memoriam). Selezionato dal Governatore del Distretto 2032 Silvia Scarrone

Luigi Brusadelli, padre missionario (ad memoriam). Selezionato dal Governatore del Distretto 2041 Manlio Alberto Grassi

Carlo Fondrini, missionario. Selezionato dal Governatore del Distretto 2042 Edoardo Gerbelli

Alessandro Maria Carabelli, scienziato – Settore Virologia. Selezionato dal Governatore del Distretto 2050 Sergio Dulio

Paolo De Coppi, scienziato e chirurgo pediatrico. Selezionato dal Governatore del Distretto 2060 Raffaele Antonio Caltabiano

Dario Neri, scienziato – Settore Chimica. Selezionato dal Governatore del Distretto 2071 Fernando Damiani Benedetta Orsi, mezzosoprano. Selezionata dal Governatore del Distretto 2072 Stefano Spagna Musso

Bastiano Sanna, biochimico e scienziato – Settore Terapie Genetiche. Selezionato dal Governatore del Distretto 2080 Gabriele Andria

Nicola (Nick) Di Battista, imprenditore e filantropo. Selezionato dal Governatore del Distretto 2090 Gioacchino Minelli

Ernesto Iaccarino, chef. Selezionato dal Governatore del Distretto 2101 Costantino Astarita

Livio De Luca, architetto e ricercatore. Selezionato dal Governatore del Distretto 2102 Fernando Amendola

Fabio Triolo, biologo e scienziato – Settore Cellule Staminali. Selezionato dal Governatore del Distretto 2110 Gaetano De Bernardis

Simone De Salvatore, ingegnere e scenografo. Selezionato dal Governatore del Distretto 2120 Gianvito Giannelli