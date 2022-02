A Grana la presentazione del libro di Cinzia Montagna “Donne fuori dalla Storia – Voci di un Monferrato da scoprire”

Prosegue il viaggio alla riscoperta della voce dimenticata dei nove personaggi femminili ai quali la giornalista e scrittrice Cinzia Montagna ha dedicato i racconti del libro “Donne fuori dalla Storia – Voci di un Monferrato da scoprire” edito dal Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”.

Domenica 6 marzo 2022, presso l’azienda vinicola Garrone, a Grana, nella cantina, attorniati dalle botti storiche, si terrà l’incontro con l’autrice, Cinzia Montagna, a cui interverrà anche Emiliana Conti, Presidente del Circolo Culturale i Marchesi del Monferrato.

Modera l’incontro la giornalista Liana Pastorin.

L’autrice, non nuova alla tematica del femminile nella storia, finora approfondita in romanzi di ambientazione seicentesca, ci offre in questa occasione un libro composto da nove racconti storici, che spaziano dal 1200 all’inizio del 1700, nei quali realtà verificata e verosimile si fondono. Ogni racconto è corredato da note di approfondimento, bibliografia e annotazioni critiche dell’autrice, finalizzate a distinguere i contenuti storici da quelli d’invenzione. Il denominatore comune alle nove donne che la Montagna ha riunito nel suo libro, oltre al Monferrato che fa costantemente da sfondo alle vicende narrate, è quello di essere state isolate, in vita e in morte. Fuori dalla Storia, appunto, fuori dalla società, poco conosciute o del tutto sconosciute, dimenticate, sepolte sotto atti giudiziari e sotto la polvere del tempo, considerate con sospetto o con pregiudizio.

Il lettore potrà scoprire di racconto in racconto le vicende di Valentina Fraccio, l’untrice; di Sicheta, ereditiera senza eredità; di Marietta, madre di Cristoforo Colombo, di Cristina, enigmatica regina di Svezia; di Astesana, badessa del monastero sepolto nel bosco; di Maria Maddalena, ingombrante amante dell’ultimo Duca di Mantova; di Bettina, la ribelle allo ius primae noctis; di Camilla Faà di Bruno, duchessa negata e Margarota di Levone, stega magicamente svanita nel nulla.

Tanti tasselli di una storia del Monferrato che restituisce nel contempo una geografia fisica del Monferrato storico, che include San Giorgio Monferrato, Vignale Monferrato, Levone, Cuccaro Monferrato, Casale Monferrato, Tagliolo Monferrato, Nizza Monferrato, Bruno, ma anche Mantova e luoghi che non rientrarono storicamente nel marchesato, poi ducato d Mantova e di Monferrato, ma che ne accompagnarono le sorti.

Quella odierna è una delle tappe di un viaggio iniziato nel luglio dello scorso anno, nella Sala Medievale del castello di San Giorgio Monferrato (AL), il luogo dove Valentina fu imprigionata e confessò la propria colpa e dove il libro è stato presentato per la prima volta, che ha portato, spesso RIportato, le donne fuori dalla storia nei contesti nei quali le loro storie si sono svolte, è il caso ad esempio del sito archeologico del Monastero femminile cistercense di S. Maria di Bano, a Tagliolo o di Casale Monferrato, in occasione di Barbera&Champagne nell’ambito di Golosaria 2021. Fra gli eventi culturali legati al mondo dell’editoria, non si può non citare la presenza al prestigioso Salone del Libro 2021 a Torino.

“La collana delle pubblicazioni edite dal Circolo Culturale ‘I Marchesi del Monferrato’ – commenta Emiliana Conti, Presidente del Circolo – si impreziosisce di un gioiello che racchiude un patrimonio storico e culturale di notevole pregio e che tocca, nel contempo, personaggi femminili spesso non noti ma di grande interesse; il volume ci accompagna lungo sentieri percorsi raramente, facendoci conoscere aspetti ed eventi che hanno comunque contribuito a formare la Storia del nostro Monferrato. Un’opera di peso, in linea con la grande conoscenza e l’eccezionale competenza che Cinzia Montagna ci fa sempre apprezzare con piacere.”

La copertina del libro riporta un particolare di “Circe”, scultura in terracotta patinata e smalti, di LAURA DE SANTI, artista di Pisa. L’elaborazione grafica dell’immagine è di Silvia Perosino, di Asti.

Il luogo dell’evento di presentazione del 6 marzo 2022:

Azienda Vinicola Garrone Evasio & Figlio, Via Roma, 58, 14031 Grana (AT)

https://www.vinigarrone.it/

Info relative all’evento ed al libro “Donne fuori dalla Storia – Voci di un Monferrato da scoprire”:

Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” Piazza Santa Maria di Castello, 14 – 15121 Alessandria

Tel.3404895669

www.marchesimonferrato.it