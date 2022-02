A Enaip Asti un corso gratuito per addetto di magazzino e logistica

Da ormai alcuni anni il settore della logistica è in continua espansione ed è considerato sempre più strategico. La logistica, presente nella vita quotidiana di tutte le persone, prevede l’organizzazione di un flusso di prodotti, che li porta in un determinato luogo, a costi ragionevoli e al momento giusto; ciò che conta davvero è organizzare questo processo in maniera efficiente ed efficace, affidandolo a professionalità specializzate a tutti i livelli, che necessitano di un percorso professionale ben strutturato.

Ecco perché EnAIP Asti ha aperto le iscrizioni al corso di “Addetto magazzino e logistica”, un percorso gratuito rivolto a persone disoccupate. Il corso prevede 500 ore di lezione, di cui 200 di stage; la figura professionale saprà operare in ottica di lean organization, in magazzini aziendali o della GDO, occupandosi di tutte le fasi di organizzazione del flusso delle merci: ricevimento, smistamento, movimentazione, stoccaggio e spedizione; sarà in grado di ordinare e registrare le scorte del magazzino, tenere i registri degli ordini e compilare le bolle di accompagnamento.

Al termine il corso rilascia un Attestato di qualifica professionale. Al link che segue per le iscrizioni online https://enaip.org/gH1Y

oppure è possibile contattare la segreteria di ENAIP ASTI (via del Varrone, 54 Asti 0141353199

csf-asti@enaip.piemonte.it)