A Costigliole d’Asti proseguono i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica

Si stanno completando gli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica a Costigliole d’Asti.

Sono quattro i perimetri d’intervento: Centro Storico, Via Roma, Strada Salerio e SP 59 Bionzo. Il numero complessivo dei punti luce nei 4 perimetri d’intervento vedrà la sostituzione dei 184

esistenti più l’installazione di 17 nuovi (di cui 2 già installati) per complessivi 201. Il costo complessivo per i lavori è pari ad € 53.331,13 + iva, per i corpi illuminanti € 48.814,24 +iva

per un totale intervento iva compresa di € 140.000 finanziato completamente da un contributo statale.

“Mentre prosegue il piano di riqualificazione di tutti i corpi illuminanti a tecnologia Led di tutto il territorio, abbiamo concentrato gli ultimi interventi sul centro storico, una bomboniera, ancora poco conosciuta e poco valorizzata. Con l’installazione dei nuovissimi punti-luce abbiamo mosso un altro passo importante in direzione di una riqualificazione complessiva del borgo antico “LA ROCCA” (nelle foto credit Rocco Valente), dove si stanno già realizzando altri interventi di riqualificazione” spiega il sindaco Cavallero.

“Quando abbiamo progettato la nuova illuminazione, i corpi illuminanti sono stati studiati per una distribuzione della luce bianca calda molto uniforme e “morbida” sulle facciate degli edifici pubblici e privati che si trovano nel concentrico. Siamo orgogliosi del grande lavoro fatto per quella che è stata una vera rivoluzione delle luci del paese, una delle tante operazioni in cui siamo impegnati, e su cui crediamo fortemente anche per rendere Costigliole più sicura” prosegue il primo cittadino di Costigliole d’Asti.

“Con il passaggio dalla luce gialla-arancione delle vecchie lampade a vapori di sodio e mercurio alla luce bianca del led è migliore la visibilità e la vivibilità notturna oltre che la percezione della sicurezza dei cittadini. Con gli ultimi interventi ci si avvicina al traguardo che ci siamo posti per fine mandato con la sostituzione di tutti i corpi illuminanti aggiungendone altri dove mancano con la nuova tecnologia a led, che ci permetterà un risparmio medio sui consumi di oltre il 50% e di avere una nuova illuminazione più efficace per strade con un minore inquinamento luminoso” chiosa Enrico Cavallero.