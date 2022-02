A Collisioni 2022 arrivano i Pinguini Tattici Nucleari e la Rappresentante di Lista

Dopo il sold out in 20 minuti di Blanco, finalmente annunciati gli headliner della domenica di Collisioni: saranno i Pinguini Tattici Nucleari, reduci dal successo di Sanremo 2020 con Ringo Starr, e autori di pezzi diventati classici come Scrivile Scemo, Pastello Bianco e Ridere a salire per la prima volta sul palco di Collisioni.

DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciandosi alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire -appunto- da dove si era rimasti. Se è vero che i Pinguini Tattici Nucleari non si sono mai fermati, con un’autentica collezione di Dischi d’Oro, di Platino, Doppio e Triplo Platino ad accompagnare il loro incredibile successo, è altrettanto vero che DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR è il modo più bello per tornare ai concerti all’aria aperta ed estendere l’abbraccio ai fan che non hanno mai smesso di sostenerli.

Ad aprire il concerto sul palco di Collisioni, avremo il piacere di ascoltare La Rappresentante di Lista, nell’unica tappa piemontese del suo MY MAMMA – CIAO CIAO EDITION dopo il successo a Sanremo con la canzone che già si annuncia un tormentone estivo. Un successo su tutti i livelli, con numeri in crescita sui social media, sin dall’inizio della settimana sanremese: i follower su Instagram sono più che raddoppiati, quelli su Tik Tok arrivati a 50mila, con più di 6 milioni di visualizzazioni, il brano è stato utilizzato in oltre 50mila video, rendendo “CIAO CIAO” il terzo brano sanremese più utilizzato sulla piattaforma.

Un’occasione per ripartire dai grandi numeri, ricominciando da dove eravamo rimasti, e rilanciare la città di Alba e tutto il suo territorio dopo due anni di pandemia e stop forzato del turismo e dei grandi eventi. “Siamo molto felici di accogliere Collisioni ad Alba per questa edizione che guarda alla normalità” dicono il Sindaco di Alba Carlo Bo e l’assessore al Turismo Emanuele Bolla, “Sarà occasione di promozione turistica e genererà grandi impatti sulla città, sia sotto il profilo culturale che sotto quello economico. Con questo tipo di occasioni possiamo guardare al futuro con sempre maggiore ottimismo”.

In occasione dei suoi 30 anni, la Fondazione CRC, da sempre al fianco del festival Collisioni, sostiene il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, e svilupperà con Collisioni un’iniziativa collegata all’evento per coinvolgere migliaia di giovani della Provincia di Cuneo.

Il festival è reso possibile dal sostegno di Comune di Alba, Banca D’Alba, Regione Piemonte, Egea, Confederazione Italiana Agricoltori Cuneo, Latterie Inalpi, Distillerie Berta.

I biglietti per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14 di lunedì 28 Febbraio sui circuiti di Ticketone.it, Ticketmaster.it, e Ciaotickets.com