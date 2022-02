A Cocconato un bando per sostenere nuove attività commerciali sul territorio

Il Comune di Cocconato scende in campo per agevolare l’economia locale con un avviso pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti sul proprio territorio.

“L’iniziativa è rivolta in parte a chi ha subito danni dalla pandemia – spiega il Sindaco Umberto Fasoglio – e in parte a chi ha intenzione di aprire nuove attività. E’ un bando volto a dare una spinta all’economia del territorio e a dare uno stimolo ai giovani, incentivarli ad essere intraprendenti e, perché no, pensare di avviare un’attività in cui essere protagonisti, togliendosi da questo appiattimento di opportunità lavorative che li riguarda.”

La somma totale messa a disposizione è di 20.182 euro quale contributo a fondo perduto verrà ripartita con 14.000 euro destinati alle piccole e micro imprese che alla data di presentazione delle domande hanno intrapreso nuove attività economiche o un’unità locale sul territorio del Comune di Cocconato e per i restanti 6.182 euro alle piccole e micro imprese già insediate al 31/12/2021 e che sono state soggette a chiusura totale o parziale nel corso del 2021.

“Il contributo è limitato – prosegue il Sindaco – ma abbiamo messo a disposizione tutto quello che era nelle possibilità del Comune”.

Possono accedere al contributo le micro e piccole imprese, con sede legale e/o operativa nel Comune di Cocconato, che abbiano sostenuto nel 2021 spese per la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per l’innovazione di prodotto e di processo della propria attività artigianale e commerciale, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti; oppure subito una riduzione del fatturato 2021 a causa della sospensione totale o parziale della propria attività per effetto delle prescrizioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all’Emergenza sanitaria Covid-19 o intrapreso nuove attività economiche commerciali al dettaglio di vicinato e botteghe artigiane con sede legale o operativa nel Comune di Cocconato.

“Vediamo che i negozi chiudono e non c’è ricambio, per uno che cessa l’attività non ne viene aperto un altro o non subentra nessuno nella gestione. Vorremmo favorire un ricambio generazionale per fare in modo che il tessuto commerciale locale non si svuoti del tutto. Cerchiamo persone che abbiano voglia di scommettere sul territorio per sostenerli nella loro attività” – conclude Fasoglio.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Cocconato entro le 23.59 del 31 marzo 2022.

Per tutte le informazioni specifiche il bando è consultabile cliccando qui -> Avviso Pubblico per contributi Comune Cocconato