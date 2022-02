A Castelnuovo Belbo continua il monitoraggio del territorio contro la peste suina

Sabato 19 febbraio a Castelnuovo Belbo si è svolta la giornata per monitorare il territorio al fine di ricercare carcasse di cinghiali potenzialmente infetti da peste suina. Per l’occasione è stata coinvolta la squadra dei cacciatori numero 3 con il capo squadra Angeleri Valter. La squadra di battuta è stata munita di apparato radio dotato di GPS. In questo modo, in ottemperanza alle richieste giunte dalle autorità, è stato possibile monitorare e tracciare su sistema cartografico il percorso che ha effettuato la squadra. Le Radio e il sistema di tracciamento sono stati resi disponibili dall’associazione C.B. Club Valle Belbo di Nizza Monferrato con il supporto della Struttura Regionale FIR CB. La sala operativa del COM, presso il Comune di Nizza ha così potuto seguire in diretta l’andamento della battuta e la stesura a fine giornata del report e delle cartine utili all’ASL locale per il tracciamento.

Inoltre il personale del Corpo Militare dell’Ordine di Malta (Corpo Militare Speciale Ausiliario dell’Esercito Italiano), accompagnati dal consigliere comunale Gandini Carlo, ha effettuato voli di monitoraggio con droni costeggiando il torrente Belbo da Bruno sino al confine con Incisa Scapaccino senza trovare carcasse. L’utilizzo di droni dotati di termocamera permette di abbattere drasticamente i tempi di ricerca in quanto i droni in pochi minuti sono in grado di monitorare ampie porzioni di territorio. Per l’occasione presente il comandante della stazione carabinieri di Incisa Scapaccino L.ten Davide Freda.

“Un ringraziamento a tutti gli intervenuti: all’ufficio dei veterinari dell’Asl di Asti e alla Geometra Patrizia Masoero referente operativo della protezione civile della comunità vigne e vini per aver coordinato le operazioni assieme al comune di Castelnuovo Belbo” commenta il sindaco Aldo Allineri.