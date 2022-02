A Canelli arriva il parco giochi diffuso

Canelli si è aggiudicato un finanziamento regionale per la realizzazione di un “parco gioco diffuso”. Con questo termine si intende gioco tradizionale di strada che non prevede installazioni ingombranti, ma linee disegnate a terra, che si fondono con l’ambiente urbano, creando nuovi spazi di gioco. È una soluzione innovativa ideata per garantire ai ragazzi il diritto al gioco nel rispetto della normativa sulla sicurezza anti-covid.

L’Amministrazione con i fondi ricevuti dalla Regione Piemonte pari a 12.500 euro realizzerà i giochi tradizionali da strada nei seguenti luoghi: piazza della Repubblica innanzi all’Istituto Comprensivo, cortile interno dell’Istituto Comprensivo, Scuola Primaria “U. Bosca”, Scuola dell’infanzia “C.A. Dalla Chiesa”, Giardini di Via Giovanni XXIII.

Tutte le postazioni di gioco saranno progettate per permettere ai bambini di giocare in sicurezza anche in tempi di pandemia. Il progetto verrà integrato anche con una versione in digitale, collegata ad una rete turistica per far

vivere alla famiglia il turismo; sarà infatti segnalato sull’App TABUI, famosa applicazione dedicata al turismo di prossimità. I giochi verranno realizzati nel mese di marzo 2022.