5 studenti di Buttigliera in viaggio per Cracovia con “Il treno della memoria”

Il Comune di Buttigliera con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14 gennaio 2022 ha aderito al progetto “Il treno della memoria 2022” contribuendo alle spese di viaggio per 5 studenti buttiglieresi delle scuole superiori per un importo individuale di 120 Euro.

Questo progetto formativo ed educativo sta portando i ragazzi in viaggio verso Berlino, Ravensbruk, Cracovia per visitare i campi di concentramento creati dalla Germania nazista per la prigionia o lo sterminio di massa di ebrei e oppositori. Attraverso il percorso educativo e culturale indimenticabile i giovani partecipanti saranno chiamati ad essere testimoni consapevoli di quanto resta degli orrori della Seconda Guerra Mondiale.

L’Amministrazione comunale confida che questa esperienza vissuta, renda i nostri giovani dei cittadini attivi e consapevoli di quanto, questo periodo buio della nostra storia, non possa essere dimenticato.