Volti astigiani e albesi sul set del reality “Come una volta. Un amore da favola”

I protagonisti sono dodici, ma dietro di loro c’è un cast molto grande formato da oltre 120 persone con diverse professionalità.

Siamo al castello di Govone, sul set di “Come una volta. Un amore da favola”, il reality prodotto da Casta Diva e trasmesso in queste settimane su Discovery+ dove sei ragazzi e sei ragazze fanno un tuffo indietro nel tempo al 1821 e seguono tutte le regole dell’epoca su corteggiamento, linguaggio, balli. I partecipanti sono ragazzi e ragazze tra i 20 e i 30 anni che hanno abbandonato il loro abbigliamento moderno, le tecnologie e i social per trasformarsi in cavalieri e damigelle, tra corsetti, spade, carrozze e gite a cavallo. I concorrenti sono guidati dall’educatrice sentimentale Elisa Vianello, psicologa e psicoterapeuta, dal maestro di cerimonie Nicolay Selikovskye e dal maestro di ballo Emanuele Pironti. Presenti anche due tutor: il precettore Massimo Da Cepparello per i ragazzi e Laura Pranzetti Lombardini, istruttrice per il gruppo delle ragazze. Intorno a loro ci sono poi costumisti, sarti, truccatori, ballerini e numerosi attori. Tra questi ultimi anche volti astigiani, come Andrea Mattana Renon, e albesi come Patrizia Manissero e Beatrice Ceste.

“Le riprese sono state effettuate lo scorso settembre e sono durate quasi tre settimane. Le ore di girato sono state moltissime” spiega Mattana, classe 1988, titolare di un’azienda agricola a Villanova d’Asti e attore per passione. Mattana, che ha interpratato il valletto di corte, è entrato nel cast grazie all’associazione albese Open che si occupa di arte, formazione e organizzazione di eventi. “Siamo stati contattati dalla scenografa Valentina Moretto che ha coordinato, per la trasmissione, la scenografia e la fornitura di materiali” spiega Carla Manera, coreografa e presidente di Open.

Un’esperienza bellissima per Mattana che non è alla sua prima partecipazione televisiva. Quattro anni fa aveva partecipato alla trasmissone “Paesi che vai…”, programma di Rai1. Anche allora aveva vestito costumi d’epoca portando il conduttore Livio Leonardi alla scoperta dei castelli del Piemonte.

“Sul set di ‘Come una volta’ siamo stati trattati benissimo. Sembrava proprio di essere tornati indietro nel tempo – commenta Beatrice Ceste, giovane ballerina di 19 anni – E’ stato entusiasmante perché ho potuto scoprire il dietro le quinte del programma, quando si microfonano i ragazzi, i cambi di scena ecc.”

“Un’esperienza particolare – aggiunge Patrizia Manissero, albese di 55 anni alla sua prima volta in televisione – A tratti è stato anche faticoso, ma non capita tutti i giorni di ritrovarsi in un set. Aspetto degno di nota è stata la gentilezza dimostrata da tutti”.

“E’ stata anche un’occasione bellissima per il territorio – evidenzia ancora Mattana – Durante le riprese non è mai stato nascosto il nome di Govone che anzi è stato più volte rimarcato. Le riprese sono avvenute sia all’interno del castello sia nel suo bellissimo giardino all’italiana. Una cornice perfetta per la trasmissione e una risonanza per Govone e per tutto il territorio circostante, riconosciuto Patrimonio dell’Unesco”.

La trasmissione “Come una volta”, di cui ieri è andata in onda la terza puntata, si può vedere su Discovery+ e sul Canale Nove.

[Nelle foto: a sinistra Andrea Mattana e a destra Patrizia Manissero]