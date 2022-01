Vini: aumentano gli acquisti online, ma come trovare i prodotti migliori?

Dati di vendite positivi per il mercato del vino online, che ha chiuso il 2021 registrando cifre da record.

Secondo una recente indagine Nielsen, l’e-commerce del vino, sia per quanto concerne la vendita di vini fermi sia per quanto riguarda i vini frizzanti, ha segnato un importante +144,5%, un dato che consolida il trend già in atto nell’anno precedente e che conferma l’influenza che questo canale di vendita continua ad avere sui consumatori.

Acquisti vino online in crescita: le ragioni alla base della tendenza

I motivi che sempre più spesso spingono a preferire il mezzo digitale alla più classica vendita offline sono diversi: si va da una vetrina di vini più ampia a un’offerta che comprende anche le più prestigiose etichette del settore, fino a un’esperienza di vendita digitale che nulla ha da invidiare alla vendita sul territorio.

Difatti, oggi non si può inquadrare il fenomeno senza citare i veri protagonisti del boom del wine commerce: i negozi specializzati nella vendita di vini che operano esclusivamente in rete.

I pure player del settore vini online, in particolare, sono realtà che non nascono per essere dei semplici e-shop di vendita di imbottigliati, ma vere e proprie enoteche digitali che offrono ai consumatori un’accurata ed esclusiva selezione di prodotti enologici.

È quello che accade, ad esempio, su Vino.com, il sito specializzato in cui le nuove proposte enologiche si intrecciano con le eccellenze della tradizione. In aggiunta, i migliori vini selezionati da vino.com sono scelti, giorno dopo giorno, dai più importanti sommelier certificati AIS, in un’offerta estremamente ricca che comprende 2000 produttori e più di 7500 etichette.

Enoteche online: come trovare i vini migliori?

Trovare e acquistare vini su un portale online dedicato è molto semplice. I siti specializzati dispongo sempre di una finestra di ricerca, che permette di individuare gli articoli in tempo reale semplicemente inserendo il nome, il produttore o qualsiasi altra caratteristica peculiare.

Naturalmente, è sempre possibile scegliere anche dal catalogo di vini online ed eventualmente filtrare la ricerca del prodotto in base alla tipologia, al formato, all’annata o alla provenienza.

È così che in pochi, semplici click si può ordinare un vino rosso, un vino bianco, un vino rosè, oppure un vino proveniente da zone vitivinicole prestigiose. Si possono acquistare i vini provenienti dalle più rinomate cantine italiane così come vini prodotti da vitigni autoctoni, ma anche i vini nazionali e internazionali più amati, come i vini premiati dai più importanti sommelier al mondo.

Ma tra le numerose offerte enologiche online ad avere ampio spazio sono anche i vini tradizionali, tra i quali si distinguono i vini dai sentori che richiamano il territorio, perfetti per accompagnare i piatti tipici o da degustare durante i più importanti momenti conviviali.

Sui migliori portali specializzati online, naturalmente, è presente una vasta selezione di vini divisi per abbinamenti, catalogati in base ai suggerimenti dei sommelier sui migliori accompagnamenti gastronomici.

Dalla qualità alla consegna: l’esperienza online nella vendita di vini

La peculiarità delle cantine digitali è quella di unire l’esperienza delle piccole realtà specializzate nella vendita di vini sul territorio, alla velocità e l’immediatezza dei portali digitali. Una formula di vendita che, naturalmente, non inficia in alcun modo la scelta la vino, ma la favorisce grazie a una formula che proietta, anche online, la competenza vinicola che in genere compete all’enotecario.

Per sostenere questo processo, i negozi specializzati nella vendita di vini in rete offrono una selezione capace di soddisfare tutti i palati: dalle etichette di vini più prestigiose, per i degustatori più tradizionalisti, ai vini da meditazione, ideali da sorseggiare nei momenti di relax, fino alle proposte di vini di nicchia, adatti agli eno-appassionati che amano sperimentare ogni giorno nuovi sentori.

Ad affiancarsi a questa proposta, una fase di vendita estremamente accurata, che prevede, oltre al supporto di un esperto sommelier, l’invio e il trasporto delle bottiglie di vino in tempi record.

Le più importanti enoteche online, inoltre, sono costantemente impegnate nella ricerca e nell’utilizzo dei migliori prodotti da imballaggio, per far sì che il prodotto sia protetto in tutte le fasi della spedizione.