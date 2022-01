Villafranca: entro il 9 febbraio le candidature per il Cda della Casa di riposo  

Chi intende candidarsi al Consiglio di Amministrazione della Casa di riposo di Villafranca dovrà fare domanda entro il 9 febbraio. Il Comune ha diffuso l’avviso pubblico, firmato dal sindaco Anna Macchia e pubblicato sul sito istituzionale: https://www.comune. villafrancadasti.at.it/it

La ricerca di candidati si è resa necessaria dopo le dimissioni dalla Fondazione Casa di riposo “Venanzio Santanera”, che attualmente registra rilevanti perdite economiche, di tre componenti su cinque del Cda: Silvana Bertolotti (ex presidente), Eugenio Demaria (ex vicepresidente) e Elena Maggio (ex consigliere). Tutti e tre erano stati nominati dal Comune, nel marzo scorso, con Alfredo Castaldo, tuttora in carica insieme a Guido Malabaila, membro di diritto come parente più prossimo al fondatore Venanzio Santanera.

L’avviso per la ricerca dei tre candidati è stato redatto tenendo conto delle disposizioni della Regione (ha compiti di controllo sulle Rsa), con cui il sindaco Macchia è in contatto costante da dicembre, da quando cioè aveva riunito il Consiglio Comunale dopo essere stata informata dall’ex presidente della “Santanera” sulla delicata situazione dell’istituto privato e sull’impossibilità di trovare soluzioni per risanare i conti (disavanzo al 31 dicembre 2021: 185 mila euro).

Il mandato dei componenti del Cda, che svolgono l’incarico senza retribuzione, dura cinque anni. Sul sito si possono trovare le informazioni sui requisiti richiesti e sulle modalità per presentare la domanda di candidatura.

Come da statuto, i quattro posti di nomina comunale (nello specifico l’avviso pubblico, come detto, ne riguarda uno in meno) devono essere indicati tre dalla maggioranza consiliare e uno dalla minoranza.