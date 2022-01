Villafranca d’Asti, atti vandalici nelle scuole: le telecamere smascherano alcuni giovani

Il Comune di Villafranca aumenta gli occhi elettronici per la sicurezza dei cittadini e contro i ripetuti atti vandalici.

“Grazie alle telecamere – ricorda il sindaco Anna Macchia – negli ultimi mesi abbiamo individuato, insieme alla Polizia Locale dell’Unione Colli del Monferrato, alcuni giovani autori di atti teppistici nelle nostre scuole. Dopo i 41 apparecchi già installati negli ultimi sei anni, in autunno abbiamo messo a punto un nuovo progetto: in attesa di conoscere gli esiti del bando, attraverso cui puntiamo a ottenere 31 mila euro di fondi statali, abbiamo deciso di investire subito le risorse comunali previste a co-finanziamento: 25 mila euro stanziati a bilancio. In cinque punti del paese i dispositivi sono già stati installati e funzionano”.

Gli occhi elettronici sono attivi nella nuova area verde rionale di piazza Capriolo (vicino alla stazione ferroviaria, verrà presto inaugurata), al Parco del Valentino, dove il potenziamento delle attrezzature consente anche un maggiore controllo sui nuovi giochi per bambini, sulla statale per Torino (località Taverne, nei pressi del centro commerciale, e località Case Bruciate), in piazza Sabbioni a integrazione della telecamera già esistente.

“Se otterremo i fondi statali – segnala Macchia – procederemo ad aumentare gli apparecchi nel quartiere residenziale di strada delle Verne, anche a ulteriore protezione del parco che stiamo riqualificando, in via Sant’Elena, a copertura dell’incrocio con strada Gavello e per una maggiore custodia del Centro di raccolta rifiuti e del parcheggio adiacente, nelle nuove aree esterne del Municipio di via Roma. Un’ulteriore protezione sarà data alle scuole comunali con la collocazione di un’altra telecamera da attivare sulla scala antincendio”.

La concessione del finanziamento statale, e la conseguente installazione dei nuovi impianti di sicurezza, consentirebbe di portare complessivamente a 19 le telecamere fisse sul territorio che andrebbero ad aggiungersi alle 41 già esistenti, di cui 5 con lettura targhe.

In alcuni casi la scelta dei punti da dotare di apparecchi tecnologici è stata ispirata dalle richieste dei cittadini, ad esempio dei residenti di strada delle Verne. Sulla statale per Torino, nel tratto villafranchese, sono attive due postazioni con autovelox fisso.