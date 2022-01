Vaccinazioni dei minori, tutta la documentazione necessaria

L’Asl AT ricorda che, in occasione delle vaccinazioni anti-Covid di minori (5-17 anni), occorre sempre presentare al momento della seduta:

tessera sanitaria del minore;

autocertificazione, una per ciascun genitore (anche se non presente al centro vaccinale), compilata e firmata, che attesti lo stato di genitore/tutore/affidatario;

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, una per ciascun genitore (anche se non presente al centro vaccinale);

modulo di consenso per il minore;

scheda anamnestica (per la prima dose) oppure raccordo anamnestico (per la terza dose).

Tutta la documentazione va consegnata sia all’accesso per la prima dose sia all’accesso per la terza dose/booster.

La modulistica è disponibile sul sito istituzionale dell’Asl AT al link: http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/web_V_news/1DA539152699937AC12587D100429459?OpenDocument

Per ridurre il più possibile le tempistiche della seduta vaccinale e quindi contenere le attese, si invitano i genitori, ringraziandoli per la collaborazione, a predisporre tutta la documentazione prima di accedere al Centro vaccinale.

VISITE SPORTIVE PER GLI ATLETI GUARITI DA COVID

A partire da lunedì 24 gennaio, l’ambulatorio di Medicina dello Sport dell’Ospedale Cardinal Massaia verrà aperto su prenotazione, con cadenza settimanale, per gli atleti – in possesso di certificato di idoneità sportiva agonistica in corso di validità rilasciato dall’Asl AT – che hanno contratto il Covid-19 e dopo la guarigione necessitano di visita medico sportiva di ritorno all’attività.

Le richieste dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo medellosport@asl.at.it, con l’indicazione di nome, cognome, data di nascita, data dell’ultimo certificato agonistico ancora in corso di validità e numero di telefono. Gli utenti saranno ricontattati dal servizio per programmare la visita.