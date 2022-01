“V come Violenza”, al CPIA di Asti una lezione straordinaria in occasione della Giornata della Memoria

Il 21 gennaio, alle 20.30, il CPIA di Asti, Istituto Statale di Istruzione degli adulti, in collaborazione con l’ISRAT, celebra la Giornata della Memoria con l’iniziativa V come Violenza.

Ospite della serata saranno Nicoletta Fasano, ricercatrice dell’ISRAT, e il pugile Hassan Nourdine.

L’iniziativa fa parte di due cicli di incontri, “Alfabeti di cittadinanza”, il percorso di educazione civica rivolto ai cittadini che il CPIA sta portando avanti in un cartellone molto ricco, e quello relativo alla Giornata della Memoria 2021. Il CPIA, insieme all’ISRAT, da più di sei anni organizza eventi relativi alla giornata della memoria ospitati nella Galleria Don Andrea Gallo.

Per il secondo anno consecutivo l’ondata pandemica limita lo svolgimento di tali attività, per cui il CPIA offrirà alla cittadinanza una lezione online di educazione civica.

L’incontro V come violenza vuole essere una versione 2.0 della passata iniziativa N come Nemico, svoltasi nel 2021, nel quale erano state analizzate le dinamiche comunicative di costruzione e personalizzazione del nemico. N come Nemico analizzava il fenomeno soprattutto nell’ambito dei totalitarismi del Novecento, in V come Violenza si proverà invece a riflettere sulle dinamiche di violenza sia nel linguaggio che nei toni della comunicazione, cercando di capire da dove nasce questo modo di comunicare.

Si andrà a indagare l’emergenza segnalata soprattutto nei giovani non solo come innalzamento del livello di violenza, ma anche nei post sui vari Social.

Durante la pandemia è stato segnalato un aumento esponenziale dell’uso di toni violenti nei confronti degli altri, per questo motivo diventa fondamentale una riflessione, anche dal punto di vista educativo, sull’uso consapevole delle tecnologie, su una riscrittura dei rapporti sociali e sulle modalità comunicative.

Nicoletta Fasano, ricercatrice Israt impegnata da anni nello studio del fenomeno della violenza nella storia e nella società contemporanea, condurrà l’incontro permettendo di andare ad analizzare queste dinamiche.

Ospite d’eccezione sarà Hassan Nourdine, campione italiano di boxe dei pesi superpiuma, con cui si parlerà di sport come antidoto alla violenza. Hassan Nourdine oltre ad aver vinto il titolo italiano, si sta impegnando sia nell’allenare che nel comunicare lo sport.

Il titolo italiano conquistato recentemente è diventato noto a livello internazionale perché il suo avversario mostrava tatuaggi di stampo neonazista. Per il CPIA si tratta di un “felice ritorno”, di un ex studente, che donerà agli attuali studenti una lezione di educazione civica.

L’iniziativa sarà trasmessa online sulla pagina Facebook del CPIA , sul canale Youtube del CPIA di ASTI e sul sito cpia1asti.edu.it.