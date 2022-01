Un master alla Bocconi per giovani laureate grazie al Soroptimist Club di Asti

Il Soroptimist Club di Asti promuove un Bando per l’ammissione gratuita di giovani laureate dell’età massima di 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29mo anno di età alla data del 28 febbraio 2022), al Corso di formazione “Leadership e genere: una sfida sostenibile” presso la SDA dell’Università Bocconi di Milano.

“La proposta SDA School of Management della Bocconi si articola in differenti momenti formativi dedicati al tema “Leadership e genere” nell’attuale contesto socio-economico, al fine di realizzare un percorso tutto al femminile per pensare ad un futuro sostenibile perseguendo un modello di leadership responsabile ed inclusiva – spiega la presidente del Soroptimist Club di Asti, Cristina Trotta – Il tema della Gender Equality è uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenza 2030 e l’emergenza ci ha fatto capire che c’è ancora molto da fare per conseguirlo anzi la pandemia, ha amplificato le disparità di genere esistenti in molti campi”.

Il percorso vuole offrire concreti strumenti per affrontare il mercato del lavoro con un atteggiamento proattivo e propositivo che valorizzi le attitudini e le competenze delle donne. Sono previste tre giornate, realizzate in tre cicli, rispettivamente nei mesi di maggio, giugno e luglio presso la Scuola di Direzione Aziendale Bocconi – School of management, dell’Università Bocconi di Milano.

Per partecipare alle selezioni, le candidate dovranno compilare l’apposita domanda di partecipazione reperibile sul sito: https://www.soroptimist.it/club/asti/ e inoltrarla entro il giorno 28 febbraio 2022 alla sede del Club Soroptimist di Asti o all’indirizzo mail: asti@soroptimist.it

Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituite dalla presidente e da due socie del Club di Asti. La Commissione convocherà le candidate per un colloquio e compilerà una graduatoria dalla quale risulteranno la vincitrice e altre candidate idonee, che nell’ordine di graduatoria potranno subentrare alle rinunciatarie. Ulteriori informazioni relative alle date di svolgimento del corso, alle modalità didattiche saranno

fornite durante il colloquio di selezione.