Ultimi dieci giorni per partecipare al bando del Premio Bordone 2021

Alle ore 12 di lunedì 31 gennaio scadrà il termine per la consegna – presso gli uffici dell’Archivio Storico Comunale, Via Cardinal Massaia 5, oppure spediti con posta raccomandata allo stesso indirizzo – degli elaborati che parteciperanno all’assegnazione del “Premio Bordone 2021”.

Il Premio di mille euro, che ha cadenza annuale, è stato istituito sette anni fa dalla Società di Studi Astesi in memoria del compianto professor Renato Bordone (1948-2011), già ordinario di Storia Medievale dell’Università di Torino. Possono partecipare le tesi di Diploma Universitario, di Laurea vecchio ordinamento, di Dottorato di Ricerca, di Diploma di Scuola di Specializzazione, per tesi di nuovo ordinamento di 1° e 2° livello, relative alla storia di Asti e del suo territorio in ogni suo aspetto, discusse nel periodo compreso tra il 1° marzo 2011 ed il 31 dicembre 2021. Tutte le tesi partecipanti al Premio Bordone saranno depositate presso la Biblioteca Astense, a disposizione di tutti gli interessati.

I moduli per la partecipazione al bando sono scaricabili dal sito della Società di Studi Astesi, all’indirizzo www.studiastesi.it. Per ulteriori informazioni telefonare al 347-890.18.79 o al 338-205.45.75.