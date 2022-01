Tragico incidente a Belveglio, pensionato muore travolto dall’albero che stava tagliando

Una tragica fatalità è costata la vita a Secondo Martinengo, pensionato di 79 anni di Belveglio, nel pomeriggio di ieri, martedì 18 gennaio.

Come era solito fare in questo periodo, l’uomo è uscito di casa per fare legna in un bosco vicino a casa. Intorno alle 19 i familiari, non vedendolo rientrare a casa, si sono preoccupati e hanno chiamato i carabinieri; pronto l’intervento dei militari della stazione di Mombercelli e dei Vigili del fuoco, insieme al 118, con le ricerche subito indirizzate nella zona dove l’uomo era solito tagliare la legna. Giunti sul posto i soccorritori hanno rinvenuto il corpo dell’anziano senza vista, rimasto schiacciato da un grosso albero che stava abbattendo.